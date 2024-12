Saiba como a certificação do GLI aproxima o Grupo NSX da regulamentação brasileira

O grupo é dono das marcas de apostas Betnacional e mrJack.bet.

O Grupo NSX, empresa que administra as marcas de apostas esportivas Betnacional e mrJack.bet, anunciou que obteve a certificação GLI-33, emitida pela Gaming Laboratories International (GLI). Essa autenticação é importante para cumprir os requisitos exigidos pelo Ministério da Fazenda para obter a licença federal para operar iGaming de forma regulamentada no país.

Luiz Andrade Lima, diretor de compliance no Grupo NSX, comentou sobre a certificação da GLI: “A conquista da certificação GLI-33 é um passo essencial na preparação do Grupo NSX para operar no Brasil de forma regulamentada e segura. Essas certificações atestam a excelência técnica de nossas tecnologias e procedimentos, garantindo transparência e conformidade à nossa operação. Elas não apenas habilitam nosso modelo de negócio, mas também nos posicionam como referência para construir uma plataforma sustentável, inovadora e alinhada às demandas do segmento”, disse.

O documento emitido pela GLI comprova que as empresas de apostas seguem parâmetros técnicos e operacionais para garantir a integridade e confiabilidade de suas plataformas.

No início deste mês, o Grupo NSX confirmou que foi paga a outorga de R$ 30 milhões (USD 5 mi) conforme exigido pelo Governo Federal, para operar sob o novo marco regulatório do setor. Segundo a empresa, a transação foi efetuada após o “cumprimento rigoroso de todos os requisitos exigidos pelo Ministério da Fazenda, reforçando seu compromisso com a conformidade legal e a transparência”.

As plataformas de iGaming que se inscreveram na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda estão passando por diversas etapas de verificação. As empresas que seguirem todas as normas e pagarem a outorga poderão operar, a partir de 1º de janeiro de 2025, de forma regularizada no país. Elas terão que seguir permanentemente as regras de combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva, entre outras exigências.

