Ronaldinho x Cafu: duelo entre ex-jogadores, organizado pela Brabet, gera R$ 100 mil em doações

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Brabet, que atua sob a licença da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), patrocinou o Desafio das Estrelas, um jogo amistoso de futebol que arrecadou fundos que foram doados a instituições sociais. As equipes foram formadas por ex-jogadores, artistas, youtubers, empresários e outros convidados.

Os times foram capitaneados por Ronaldinho Gaúcho e Cafu, que foram campeões da Copa do Mundo da FIFA de 2002 com a seleção brasileira. O evento aconteceu no sábado (14), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e gerou uma doação de R$ 100 mil (USD 16 mil).

A equipe liderada por Cafu venceu a disputa por 11×9. “Noite mágica. Retornar ao Pacaembu, esse gramado perfeito, fazer gol. Quando você vê que tem muitas crianças e jovens no estádio é porque a festa valeu a pena. Isso que é importante, além de se divertir em campo, divertimos quem estava na arquibancada”, comentou o líder do time vencedor.

A Loterj também patrocinou o Desafio das Estrelas e teve a participação do presidente Hazenclever Lopes Cançado representando a instituição. Ele integrou a equipe de Cafu. “Que noite incrível! Tive o privilégio de ver Cafu e Ronaldinho Gaúcho se enfrentando em um jogo de pura magia, e adivinhem? A vitória foi para os “Amigos do Capita”, que derrotaram os “Amigos do R10” por 11 a 9!”, disse Hazenclever.

Também marcaram presença no evento, ex-jogadores que fizeram história no futebol brasileiro, a exemplo de Marcos Assunção, Zetti, Aranha, Lugano e Zé Roberto. Outros nomes de destaque foram o de Estêvão, atleta do Palmeiras, e dos influenciadores digitais Fred Bruno e Fausto Carvalho.

