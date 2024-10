Ronaldinho Crash: FBMDS e EstrelaBet firmam parceira para jogo de cassino online

Ronaldinho Crash é inspirado no ex-jogador que ganhou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Comunicado de imprensa.- A FBM Digital Systems (FBMDS), uma das principais provedoras de jogos online e soluções de vídeo bingo, anuncia parceria estratégica com a EstrelaBet, premiada operadora brasileira de apostas. Essa parceria visa entregar uma experiência de jogo inovadora e emocionante, por meio do jogo Ronaldinho Crash, que conta com uma identidade fortemente brasileira, ao mercado que não para de crescer.

A parceria começa com um golaço, por meio do lançamento do Ronaldinho Crash, um aguardado jogo crash estrelado pelo lendário ícone do futebol brasileiro Ronaldinho Gaúcho. A combinação única de emoção e adrenalina permite aos jogadores se envolverem em uma experiência emocionante e dinâmica, com visuais e jogabilidade memoráveis, conectando-os a sua paixão pelo futebol.

O Ronaldinho Crash se destaca como um importante título para ambas as marcas, mostrando a capacidade da FBMDS de continuar inovando em diferentes áreas do mercado de jogos online. Tanto a FBMDS quanto a EstrelaBet compartilham uma forte conexão com a cultura brasileira, em particular por meio do futebol — uma paixão nacional que inspira gerações.

“É amplamente conhecido que o futebol tem sido um pilar no lazer dos brasileiros, e essa parceria entende verdadeiramente os desejos e comportamentos dos jogadores brasileiros. Com essa colaboração, traremos uma variedade de emoções projetadas para evocar um senso de familiaridade, ao mesmo tempo que proporcionamos uma reviravolta moderna que os jogadores vão adorar nesse emergente cenário de jogos crash”, compartilha Renato Almeida, Diretor do Grupo FBM.

Ronaldinho Crash é apenas o começo de uma linha da FBMDS que promete ultrapassar os limites dos jogos online, mantendo os jogadores engajados com as últimas inovações que ambas as empresas têm a oferecer. A FBMDS continua a liderar, trazendo novos e emocionantes conceitos ao mercado, aproveitando sua vasta experiência não apenas em jogos crash, mas também nos segmentos de vídeo bingo, slots e jogos de mesa.

Fellipe Fraga, Diretor de Negócios da EstrelaBet, destaca que unir o futebol aos jogos online é um passo empolgante para expandir nossa oferta de entretenimento. “A parceria com a FBMDS permite oferecer uma experiência única e envolvente, que capture a energia e a paixão dos jogadores, enquanto trazemos diversão e inovação para aqueles que buscam algo novo e fora do comum”, afirma o executivo.

A FBMDS é amplamente conhecida por sua liderança em jogos de vídeo bingo, uma categoria que tem encontrado grande popularidade no Brasil, México e em muitos outros países, combinando tradição e entretenimento de uma maneira que ressoa com os jogadores locais. Enquanto Ronaldinho Crash enfatiza o vínculo entre o futebol e os jogos crash, a FBMDS continuará a oferecer seus renomados jogos de vídeo bingo ganhadores, juntamente com uma ampla gama de títulos e categorias de jogos que capturam o espírito e a energia do entretenimento brasileiro.

