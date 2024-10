Solidariedade: FBMDS e FBM Foundation realizam ação social na G2E Las Vegas 2024

Companhias vão estar no estande 2848 do evento.

Comunicado de imprensa.- A FBM Digital Systems (FBMDS), líder em inovação em iGaming, e a FBM Foundation estão unindo forças para realizar uma iniciativa especial de solidariedade ligada ao jogo Ronaldinho Crash da marca na Global Gaming Expo (G2E) deste ano em Las Vegas. De 8 a 10 de outubro, os visitantes do estande 2848 terão a oportunidade de participar do desafio de Embaixadinhas, destinado a ajudar as comunidades vulneráveis e promover o espírito de solidariedade.

A iniciativa convida os participantes a mostrarem suas habilidades no futebol de uma forma simples, mas significativa: para cada embaixadinha realizada no mais recente jogo Ronaldinho Crash, a FBM Foundation doará US$ 1 para apoiar comunidades vulneráveis em todo o mundo. Essas doações serão feitas a indivíduos afetados por desastres naturais, crianças que precisam de recursos educacionais e outros grupos vulneráveis.

Esta é a primeira participação da FBM Foundation em uma feira internacional de jogos de cassino e a escolha do G2E Las Vegas para fazer sua estreia não foi por acaso. A escolha de um palco como a Global Gaming Expo foi a medida certa para mostrar a vontade do Grupo de fazer a diferença no mundo, compartilhando sua pegada solidária com um público mais amplo e diversificado de entusiastas de jogos de cassino, operadores de cassino, jogadores e a indústria.

“Acreditamos no poder da união em prol de um objetivo maior”, diz Renato Almeida, Diretor do FBM®️ Group. “Essa iniciativa não apenas destaca o espírito de formação de equipe que define a FBMDS, mas também nos permite mostrar o trabalho da FBM Foundation e nosso compromisso de causar um impacto positivo no mundo com a ajuda da G2E Las Vegas.”

A FBM Foundation tem dedicado esforços para apoiar causas que promovem a educação, o desenvolvimento da comunidade e os esforços de socorro para as pessoas afetadas por crises nas Filipinas, no Brasil e em outros países. “Por meio desse desafio, a FBMDS e a FBM Foundation pretendem inspirar ações e demonstrar como os esforços coletivos – seja dentro ou fora do campo – podem fazer uma diferença real na vida daqueles que mais precisam”, compartilha o representante da FBM Foundation, Vítor Francisco.

O jogo Ronaldinho Crash é um dos mais recentes lançamentos de produtos da FBMDS, com a lenda do futebol mundial Ronaldinho Gaúcho em uma emocionante experiência de jogo de crash. O jogo, que foi lançado oficialmente durante a Copa América, já está conquistando multidões em vários países do mundo. e estará disponível para ser experimentado na feira.

Para além do Ronaldinho Crash, os visitantes das G2E Las Vegas 2024 poderão experimentar pela primeira vez a nova linha de vídeo bingo Infinity Series e o novo bingo Sapphire Fever, o novo jogo de slots Safe Blaster, assim como o popular jogo de crash Champion Tales, a famosa coleção de jogos de mesa Top+Plus e muito mais.

Os participantes da G2E Las Vegas 2024 são incentivados a passar pelo estande 2848, participar do desafio e ajudar a apoiar a iniciativa entre a FBMDS e a FBM Foundation. Seja você um craque nas embaixadinhas ou simplesmente queira participar, cada tentativa conta para o objetivo maior de arrecadar fundos para causas globais.

