Nova parceria: Joinville anuncia a SeguroBet coma nova patrocinadora

Santa Catarina.- O Joinville Esporte Clube (JEC) anunciou que assinou um contrato de patrocínio com a operadora de apostas esportivas SeguroBet. A equipe catarinense é o primeiro clube de futebol que a empresa de iGaming patrocina. O acordo é válido até dezembro deste ano.

A CEO da SeguroBet, Monara Shainny, comentou sobre a parceria: “A SeguroBet é uma empresa de abrangência nacional e é uma honra ver nossa marca estampada na camisa do Joinville. Desejamos todo sucesso esportivo ao JEC nesta temporada e temos certeza de que nossa parceria renderá bons frutos. Vamos jogar juntos com o clube e a torcida tricolor”.

“Temos no esporte e no entretenimento a base da nossa comunicação com o público, ou seja, onde a resenha acontece. O futebol é uma paixão de norte a sul do país e superimportante para a nacionalização da nossa marca. Queremos estar cada vez mais próximos dos torcedores e o patrocínio é uma plataforma que nos conecta, por meio das redes e de diversas ativações que desenvolveremos juntos”, afirmou Allyson Pontes, gestor de marketing e branding da casa de apostas.

“Ter a SeguroBet como nossa patrocinadora é muito importante para a nossa temporada. Temos uma torcida engajada e sabemos que será uma parceria boa para o clube e para a empresa. O Joinville é um clube de camisa e tradição, temos um alcance enorme. É primordial a presença de uma bet licenciada e séria ao nosso lado. Nosso torcedor tem como cultura abraçar quem investe no JEC e só termos a ganhar com a SeguroBet”, disse o presidente do JEC, Darthanhan Oliveira.

O Joinville encerrou recentemente o contrato com outra companhia do setor, a Hope Gaming. A parceria visava promover a casa de apostas Dupoc, que não conseguiu a autorização do Ministério da Fazenda para atuar legalmente no Brasil.

Sem essa autorização federal, a equipe catarinense não poderia exibir o patrocínio, que teria duração de um ano. O clube anunciou que tomará medidas legais para buscar indenizações.

