Como seminário realizado em Brasília discutirá o combate à manipulação de resultados e às apostas ilegais

Brasília.- Nos dias 22 e 23 de janeiro, acontecerá em Brasília (DF), o Seminário Internacional sobre Integridade e Prevenção à Corrupção no Esporte – Protegendo o Esporte Brasileiro. Promovido pelo Ministério do Esporte em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o evento abordará temas relacionados à proteção da integridade no esporte brasileiro.

De acordo com os organizadores, o objetivo do evento é sensibilizar sobre as diversas formas de corrupção, crimes e irregularidades que afetam o esporte no Brasil. Além disso, busca promover a troca de experiências, boas práticas e ferramentas que contribuam para combater esses problemas de maneira eficaz, com ênfase no cenário brasileiro.

Com a participação de palestrantes nacionais e internacionais, serão debatidos os seguintes temas:

Detectando e investigando a manipulação de competições; Corrupção, racismo, abuso e gênero nos esportes; Combate às apostas ilegais: Principais problemas, tendências e considerações; Combatendo a ameaça do crime grave e organizado no esporte; Fortalecendo os atletas: Integridade e educação como ferramentas para prevenir a má conduta; Riscos de corrupção e tráfico de pessoas na transferência de atletas; e Processando e sancionando a manipulação de competições.

O Seminário será realizado no Auditório do Edifício Sede do Ministério do Esporte, na Esplanada dos Ministérios, Bloco A. A inscrição é feita por meio de formulário online disponível no site do evento. O encontro tem capacidade limitada a 200 participantes.

