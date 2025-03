Reta final do Paulistão: HiperBet fecha ativações para os jogos decisivos do Campeonato Paulista

A operadora de apostas esportivas é uma das patrocinadoras oficiais do Paulistão 2025.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas HiperBet, que é uma das patrocinadoras oficiais do Campeonato Paulista 2025, fechou ativações para a fase final da competição estadual. O Paulistão está nas semifinais e é um momento em que o público passa a acompanhar com maior atenção. Aproveitando essa audiência, a empresa pretende expandir a presença da marca.

De acordo com a operadora, a marca da HiperBet será exposta dentro dos estádios que recebem os jogos da competição e nos ambientes digitais. A logomarca da plataforma de apostas será mostrada nos backdrops de entrevistas, placas de led ao redor do gramado. Essa publicidade digital vai apresentar a marca em momentos como o pontapé inicial e disputas de pênalti, além da exibição de odds ao vivo das partidas.

A HiperBet é uma das companhias que recebeu a autorização do Ministério da Fazenda para explorar a modalidade lotérica de apostas de quota fixa e jogos online em todo o território brasileiro. A licença é válida por 5 anos.

“A autorização foi um novo marco para a HiperBet, que vem sendo desenvolvida já há alguns meses, dentro de um contexto totalmente voltado à regulamentação, sempre visando atender todos os seus critérios em nossa operação. O Paulistão é um parceiro estratégico nosso e muito nos satisfaz iniciar nossa trajetória com ativações neste que é o maior estadual do país”, afirma Renan Machado, CEO da HiperBet.

A HiperBet é parte do Grupo HiperCap Brasil, que opera títulos de capitalização do Brasil. Como parte da estratégia de promoção da marca de apostas, a companhia anuncia durante as transmissões da CazéTV, no Youtube, além de ter a jornalista Fernanda Gentil como embaixadora.

