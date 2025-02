Bets legais: Mais 8 empresas recebem licença definitiva para operar no Brasil

No total, 18 marcas receberam autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (18) uma nova lista com as empresas autorizadas a operar apostas de quota fixa de forma definitiva no Brasil. Foram concedidas oito autorizações permanentes, válidas até 31 de dezembro de 2029, para 18 marcas.

Conforme publicação do site BNLData, até o momento a SPA/MF já publicou 43 autorizações definitivas e 26 provisórias. Atualmente, são 78 empresas autorizadas a operar, sendo 69 definitivas e provisórias (71 autorizações) e sete por meio de decisão judicial, que totalizam 173 marcas.

As autorizações provisórias foram concedidas a empresas que não atenderam todos os requisitos dentro do prazo de 30 dias, mas cujas pendências foram consideradas sanáveis. Com isso, o número de empresas com autorização provisória caiu de 54 para 26.

O Diário Oficial também publicou duas retificações de portarias para corrigir nomes de marcas de apostas de quota fixa. A primeira ajustou a grafia de Betsul, alterando de “BET SUL” para “BETSUL”, enquanto a segunda corrigiu a marca Gingabet, substituindo “GIGABET” por “GINGABET”. As demais marcas permaneceram inalteradas.

Confira a lista das novas marcas de bets autorizadas