Bets legais: Hiperbet celebra conquista de licença para operar no Brasil

Empresa está 100% regulamentada para operar no país pelo período de 5 anos.

A HiperBet, plataforma de apostas esportivas recém-chegada ao mercado brasileiro, é a nova autorizada pelo Ministério da Fazenda a explorar a modalidade lotérica de apostas de quota fixa e jogos online, em todo o território brasileiro. A licença é válida por 5 anos.

Em comunicado enviado à imprensa, a empresa destaca que anteriormente já havia efetuado o pagamento dos R$ 30 milhões (USD 6 milhões) para a obtenção da outorga para atuar no mercado nacional. O pagamento só é exigido quando a operadora cumpre com todos os requisitos solicitados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF).

A empresa, recém-lançada, está sendo idealizada desde o segundo semestre de 2024 e tem se planejado para chegar ao mercado brasileiro no momento em que o setor estivesse regulado, garantindo responsabilidade e conformidade regulatória. Agora, o endereço da plataforma será: “hiper.bet.br”.

Eduardo Sá, CEO da HiperBet, conta sobre as expectativas da empresa para a operação no mercado regulado. “A autorização é um novo marco para a HiperBet. Uma empresa que vem sendo desenvolvida já há alguns meses, em um contexto totalmente voltado à regulamentação, a fim de atender todos os seus critérios em nossa operação. Aqui é tudo no máximo, inclusive a segurança, e esperamos trilhar um caminho de sucesso neste novo momento da indústria”, pontua o executivo.

Criada em concordância com as leis da regulamentação do setor de betting no Brasil, a HiperBet é uma empresa brasileira, nascida do Grupo HiperCap Brasil, conhecido em todo o país pelo trabalho com títulos de filantropia premiável. Atualmente, a companhia patrocina o Campeonato Paulista de futebol.

Veja também: Mais 8 empresas recebem licença definitiva para operar no Brasil