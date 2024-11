Como a Hiperbet planeja usar o Paulistão 2025 para fortalecer sua marca no mercado de apostas

Empresa de apostas brasileira é uma das patrocinadoras do campeonato estadual.

São Paulo.- A HiperBet, plataforma de apostas esportivas, é a nova patrocinadora do Campeonato Paulista de 2025. A ideia da operadora é usar a visibilidade da principal competição estadual para tornar sua marca ainda mais conhecida entre o público brasileiro.

O acordo de patrocínio assegura visibilidade da marca dentro do estádio, com presença nos LEDs, painéis de fundo, backdrops, além de destaque na página oficial e redes sociais do Paulistão. A empresa também adquiriu algumas das principais propriedades de marketing, como o “Craque do Jogo” e o “Apito Inicial + Pênaltis”.

“Estamos muito felizes com este novo acordo e temos grandes expectativas para o ‘HiperPaulistão’, como já estamos dizendo por aqui. Nada melhor do que iniciar nossa história com a marca atrelada a um campeonato de grande valor como é o Paulistão. Conosco é tudo no máximo, e durante o Campeonato Paulista não será diferente”, afirmou o CMO da HiperBet, .Igor Sá.

Veja também: TNT Sports fecha parceria com a Betnacional para a transmissão do Paulistão 2025

Com contrato válido para toda a próxima temporada, a HiperBet já marcou presença no sorteio que definiu os grupos do Campeonato Paulista de 2025, realizado na última terça-feira (12) no salão nobre do estádio do Pacaembu, em São Paulo.

“O Paulistão é o campeonato estadual mais importante de todo o Brasil. Para a HiperBet é um prazer muito grande estampar a nossa marca e ser um dos patrocinadores”, pontua o CEO da HiperBet, Eduardo Sá.

Já Renan Machado, também CEO da companhia, destaca: “Nossa expectativa é de fazer campanhas grandiosas, de imprimir o DNA da nossa marca conforme a gente tem proposto neste lançamento. Penso que será possível produzir coisas bem bacanas e fazer uma parceria muito longeva com a Federação Paulista de Futebol”.

A HiperBet é uma plataforma de apostas esportivas e jogos on-line nascida do Grupo HiperCap Brasil, conhecido nacionalmente por seu trabalho com títulos de filantropia premiável. A plataforma é uma das marcas presentes na lista do Ministério da Fazenda para seguir atuando em âmbito nacional.