Representantes do governo comentam a importância da regulamentação das apostas durante o CBF Summit Academy

Ministro André Fufuca durante palestra no CBF Summit Academy. (Foto: Caique Coufal/Ministério do Esporte).

Conferência teve ainda a presença de André Fufuca, Regis Dudena e de representantes da ANJL.

São Paulo.- A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu, na terça-feira (26), em São Paulo, o CBF Summit Academy, uma conferência que discutiu temas relacionados ao futebol no Brasil. Entre os temas debatidos no evento, houve painéis sobre o universo das apostas esportivas.

O ministro do Esporte, André Fufuca, participou da conferência e abordou os avanços no esporte no país e também separou um tempo para comentar sobra a importância da regulação das apostas esportivas.

“A regulamentação permitirá um controle mais rigoroso, aumentando a transparência e protegendo os direitos dos consumidores e atletas. Com um sistema legalizado e fiscalizado, podemos garantir segurança jurídica, melhorar a arrecadação de impostos e preservar a credibilidade do nosso futebol”, comentou Fufuca.

“Essas medidas são fundamentais para manter a confiança do público no esporte e assegurar que as competições continuem celebrando habilidade, esforço e dedicação”, complementou o ministro.

O secretário de Prêmios e Apostas (SPA), Regis Dudena, participou de um painel sobre o futuro das apostas esportivas no Brasil. Na oportunidade ele comentou sobre o “árduo trabalho que a equipe do Ministério da Fazenda vem fazendo ao longo do ano para garantir um mercado regulado e com boas práticas quanto à integridade esportiva”.

Regis Dudena fez um retrospecto sobre todo o processo de regulamentação das apostas no país e contou sobre as atuais medidas que a Secretaria está colocando em prática às vésperas do início do período regularizado da indústria no Brasil. Entre os últimos passos da regularização do setor, o secretário destacou que estão notificando as empresas para o pagamento da taxa de outorga.

O advogado Pietro Cardia Lorenzoni, representou a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), no painel sobre as apostas e comentou sobre o papel da entidade na defesa desse setor. “As apostas esportivas são uma realidade e as empresas que se apresentaram à SPA trabalham de acordo com as melhores práticas internacionais e buscam, assim como as entidades esportivas, coibir qualquer prática que macule o futebol”.

Brunno Carmona Calado, gerente sênior de Assuntos Regulatórios e Públicos na Kaizen Gaming, empresa dona da marca Betano, também esteve presente e comentou sobre a importância da certificação do setor. “Sempre adotamos a integridade esportiva na Kaizen Gaming em todo o mundo e também aqui no Brasil, com a Betano. Com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, estamos caminhando a passos largos para um ambiente transparente, justo e com segurança jurídica para os operadores e para a garantia de contribuirmos com o futuro do setor no país”, comentou.

