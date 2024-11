CBF Summit Academy: Regis Dudena e ANJL participam de painel sobre apostas esportivas

Conferência terá debate sobre futuro das apostas e manipulação de resultados.

São Paulo.- A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoverá dia 26 de novembro, em São Paulo, o CBF Summit Academy, uma conferência que vai discutir diversos temas relacionados ao futebol no Brasil. Entre os temas previstos está um debate sobre o universo das apostas esportivas. O evento será no Hotel Tivoli Mofarrej, na capital paulista.

A abertura da conferência será feita pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e pelo ministro do Esporte, André Fufuca. Será promovido um painel voltado para a indústria de jogos de azar, “O Futuro das Apostas Esportivas”, com a participação do secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, de Regis Dudena, e o advogado Pietro Cardia Lorenzoni, representante da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL).

Outro painel relacionado a apostas terá o tema “Integridade no Futebol: Combate à Manipulação de Resultados”, e terá a mesa composta pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivas de Portugal, Luís Otávio Veríssimo, o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, Andrei Rodrigues, e Emílio García Sivero, diretor jurídico da FIFA.

Além desses tópicos que envolvem apostas, a conferência da CBF deve debater assuntos como transmissões esportivas, jornalismo, papel do poder público, investimentos, gestão e Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs).

Veja também: Saiba quantos jogos estão na mira da CBF com suspeita de manipulação