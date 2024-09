Raspadinha da Loteria Mineira patrocina concerto de música clássica em BH

Apresentação faz parte do Festival América Barroca Ano II.

Minas Gerais.- A loteria instantânea Raspadinha, da Loteria do Estado de Minas Gerais, vai patrocinar um evento de música clássica em Belo Horizonte (MG), nesta quarta-feira (4). O concerto contará com a apresentação das Quatro Estações, de Antonio Vivaldi, no Museu Mineiro, e faz parte do Festival América Barroca Ano II, que celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

A apresentação é promovida pelo Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte. Os concertos de Vivaldi ficarão por conta da Orquestra Barroca Música Figurata, sob direção de Robson Bessa. Também estão previstas peças cantadas por Eduardo Ribeiro, narração da atriz Mari Ozório e participação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do violinista Alexandre Kanji.

Além da música, o evento contará ainda com a leitura de trechos do livro sobre a construção de Belo Horizonte, “A Capital”, do escritor ítalo-mineiro Avelino Fóscolo. O encontro tem entrada gratuita, por ordem de chegada, a partir das 19h30.

Veja também: Loteria instantânea Raspadinha dará “segunda chance” para bilhetes não premiados