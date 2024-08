Loteria instantânea Raspadinha dará “segunda chance” para bilhetes não premiados

Apostadores podem cadastrar bilhetes que não foram contemplados para concorrer a outros prêmios.

Minas Gerais.- A Raspadinha, modalidade lotérica instantânea, da Loteria Estadual de Minas Gerais, lançou a promoção “Segunda chance“. O certame tem o objetivo de contemplar os apostadores que não conseguiram ganhar algo inicialmente. Os interessados em participar da promoção podem cadastrar o bilhete que não foi premiado para concorrer a sorteios de motos, aparelhos celulares e bonificações de R$ 150 a R$ 500 em bilhetes.

Os tipos de bilhetes que fazem parte da promoção são os “Boa Sorte”, “7 da Sorte” e “Super Premiada”, que custam entre R$ 5 e R$ 10. Ao raspar os espaços presentes nas cartelas, aparece um código de onze números que servirá para cadastrar no site da Raspadinha para concorrer aos outros prêmios.

Só podem participar do certame as pessoas físicas maiores de 18 anos que compraram as cartelas em um dos pontos de vendas oficiais espalhados pelo estado de Minas Gerais. É possível cadastrar quantos bilhetes quiser. Aqueles que forem sorteados receberão uma comunicação do Consórcio Mineira da Sorte Loteria por e-mail e também pelo Whatsapp.

Com menos de um ano de operação, a Raspadinha já premiou cerca de 500 mil bilhetes. De acordo com a empresa, um em cada quatro bilhetes é premiado, com valores que podem chegar até R$ 250 mil. Já são mais de 1.200 pontos de comercialização no território mineiro.

