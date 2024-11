R$ 2,6 bilhões: Pay4Fun registra alto valor em transações no primeiro semestre de 2024

Empresa de soluções financeiras atua com a indústria de iGaming.

A Pay4Fun, uma empresa brasileira de soluções financeiras que atua, entre outras áreas, com a indústria de iGaming, anunciou que movimentou R$ 2,6 bilhões (USD 434 mi) no primeiro semestre de 2024. Esse valor representa um aumento de 121% em relação ao mesmo período do ano passado.

A companhia, que tem a autorização do Banco Central do Brasil para intermediar transações bancárias no segmento de apostas esportivas e jogos online, teve no primeiro período um registro de receitas operacionais de R$ 54,5 milhões.

“Desde a nossa fundação em 2018, operamos em total conformidade com as normas da regulamentação vigente. A segurança e bem-estar dos consumidores deve ser garantida, permitindo que todos possam fazer as suas apostas de maneira responsável e consciente”, comentou Leonardo Baptista, CEO e cofundador da Pay4Fun.

Em entrevista ao Exame, o CEO da Pay4Fun explicou que a regulamentação do setor de apostas representa uma oportunidade para o crescimento do mercado. “A Pay4Fun surge como uma parceira ideal para os operadores se adaptarem às normas do mercado regulado. Oferecemos soluções que garantem segurança, agilidade e conformidade ética. Tudo isso é importante para as apostas esportivas no Brasil continuarem crescendo de maneira responsável e íntegra”, comentou.

Segundo Baptista, a empresa, prevendo as demandas do setor, desenvolveu uma conta transacional para atender inclusive quem não tem conta em banco, mas quer ter acesso a uma conta com créditos pré-pagos.

“Com essa conta, os usuários conseguem cadastrar uma chave Pix para realizar depósitos, transferências e receber prêmios, além de efetuar pagamentos via QR Code. A mudança trouxe maior agilidade e conveniência, permitindo que os clientes realizem transações tanto entre a conta transacional da Pay4Fun quanto com outras instituições bancárias. Desde o dia 8 de julho, a novidade está disponível para download na App Store e na Play Store” finalizou o CEO da empresa.

