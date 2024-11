Empregador do Ano: Pay4Fun é premiada no SBC Awards Latinoamerica 2024

O SBC Awards Latinoamerica foi realizado na última semana de outubro.

A empresa brasileira de soluções em pagamentos para o setor de jogos online Pay4Fun ganhou o prêmio de “Empregador do Ano” no SBC Awards Latinoamerica, uma das principais conferências da indústria de iGaming no continente.

O SBC Summit Latinoamerica 2024 foi realizado entre os dias 29 e 31 de outubro, no Seminole Hard Rock Hotel & Casino, em Miami, Estados Unidos. Na edição deste ano, mais de 4 mil executivos e representantes de mais de 20 países participaram da feira.

A empresa comentou sobre a conquista: “Esse prêmio reflete o compromisso da Pay4Fun em oferecer excelência em tudo que faz. Esse reconhecimento demonstra que a empresa está criando um ambiente de trabalho que valoriza os talentos, promovendo um crescimento saudável e sustentável para todos os colaboradores”, publicou a companhia em seu site.

A Pay4Fun também foi homenageada nas categorias: Fornecedor Brasileiro do Ano, Solução de Pagamento do Ano e Iniciativa Socialmente Responsável do Ano. Nesta última modalidade, a empresa foi lembrada pelo trabalho com o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC) através da iniciativa Pay4Smile.

“A Pay4Fun dedica esse prêmio a todos que fazem parte da sua família! Cada colaborador, parceiro e cliente desempenhou um papel fundamental nessa jornada. O apoio e a confiança de todos impulsionam a empresa a continuar inovando e buscando sempre o melhor”, celebrou a empresa.

“Estamos mais motivados do que nunca a continuar crescendo e fazendo a diferença no setor de pagamentos. Com a ajuda de todos, a empresa deseja alcançar novas alturas e transformar a experiência de todos que confiam nela”, finalizou a intermediadora financeira.

