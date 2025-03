Sites legalizados no Brasil: domínio “bet.br” é o 17º mais acessado do mundo em 2025

Segundo pesquisa, as plataformas de apostas só são menos acessadas que o Google no Brasil.

O mercado brasileiro de apostas esportivas começou a operar de forma regulamentada em janeiro deste ano e uma das normas da legislação que entrou em vigor foi a obrigatoriedade de os sites do setor terem o domínio “bet.br” no URL. Como as bets estão entre as páginas mais visitadas da Internet do país, esse domínio foi o segundo mais acessado no Brasil em janeiro e o 17º do mundo no mesmo período, segundo pesquisa da Aposta Legal.

De acordo com o levantamento, no primeiro mês do ano foram registrado 1,7 bilhão de acessos a casas de apostas online, número que no Brasil, ficou atrás apenas do Google. Sites populares como o YouTube e o Instagram tiveram, respectivamente, 1,2 bilhões e 500 milhões de visitas em janeiro nas redes brasileiras.

Apesar de o Google ter sido a plataforma mais visitada, os brasileiros passaram mais tempo, em média, em sites de iGaming. Segundo o levantamento, as pessoas passaram quase 11 minutos em média no site de buscar e cerca de 13 minutos em sites de apostas.

Chama ainda a atenção que os acessos às bets legais são 20 vezes superior ao site do LinkedIn, que contabilizou pouco mais de 50 milhões de visitas no primeiro mês do ano. Outro dado interessante é de que 300 milhões de aparelhos eletrônicos únicos acessaram uma casa de aposta legalizada em janeiro, o que equivale a 60% dos dispositivos no país.

Ministério da Fazenda tenta bloquear sites de apostas ilegais

Cerca de 7.600 sites de apostas e cassino online ilegais foram identificados em 2024 pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), ligada ao Ministério da Fazenda. O órgão determinou que essas plataformas fossem bloqueadas até dezembro do ano passado. Entretanto, um levantamento feito pelo Uol concluiu que mais de 80% desses sites ilegais ainda funcionam no país.

Para driblar a tentativa de bloqueio do governo, cerca de 83% dos sites irregulares encaminham os usuários para outras URLs ou aplicativos de apostas online. O Uol afirmou que conseguiu a relação com os nomes das 7.599 plataformas de iGaming irregulares via Lei de Acesso à Informação.

O posicionamento oficial do governo federal, divulgado no dia 10 de dezembro de 2024, é de que mais de 5.200 endereços eletrônicos foram retirados do ar após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

