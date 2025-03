VaideBet, ObaBet e BetPix365: SPA autoriza Grupo BPX a operar por decisão judicial

Essas empresas, somadas às demais autorizadas, operam 175 marcas de jogos online no Brasil.

Brasília.- A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, publicou, na sexta-feira (28), um lista atualizada com as companhias de iGaming que receberam a autorização para operar legalmente no território brasileiro. A publicação adiciona o BPX Bets Sports Group Ltda, que administra as marcas de apostas esportivas VaideBet, ObaBet e BetPix365.

A empresa de iGaming foi incluída na relação após a decisão do desembargador Pablo Zuniga Dourado, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O juiz concedeu liminar à BPX para que sejam integradas as três marcas da empresa e que elas atuem legalmente no Brasil.

O magistrado havia fixado multa diária de R$ 10 mil para cada dia que a SPA, após receber a decisão, não incluísse as marcas da empresa na lista de bets autorizadas.

A VaideBet, ObaBet e BetPix365 se unem a outras plataformas que também podem atuar no país, apesar de originalmente não terem sido contempladas pela Fazenda, mas que conseguiram liberações na Justiça para seguir ofertando apostas e jogos online até que sejam reavaliadas pela Secretaria.

Além dessas companhias, outras 43 que foram autorizadas de forma definitiva pela SPA. Além dessas, há o caso de 21 empresas que têm a permissão de atuar sob licença temporária enquanto regularizam pendências com a SPA.

As autorizações provisórias foram concedidas a empresas que não atenderam todos os requisitos dentro do prazo de 30 dias, mas cujas pendências foram consideradas sanáveis.

No total, estão funcionando 80 empresas de apostas no Brasil com algum tipo de licença. Somadas, essas companhias operam 175 marcas de jogos online.

