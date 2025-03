Pausa para a folia: loterias da Caixa têm cronograma mudado pelo Carnaval

Os concursos regulares das loterias federais devem retornar a partir da quarta-feira (5).

A Caixa Econômica Federal (CEF) comunicou que fez mudanças no cronograma dos sorteios de suas loterias. Por conta das festividades de Carnaval, todas as extrações que aconteceriam na segunda-feira (3) e nesta terça-feira (4) foram cancelados, incluindo os concursos da Quina, Lotofácil e da Mega-Sena.

As alterações de datas causadas pelo Carnaval afetaram oito jogos lotéricos. A Lotofácil e a Quina foram as modalidades mais afetadas, já que elas teriam sorteios na segunda-feira e na terça-feira desta semana. A maior parte dos concursos será retomada nesta quarta-feira (5), mas alguns casos, como o da Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte só terão novas extrações a partir da quinta-feira (6).

Jogos lotéricos que tiveram a programação alterada por conta do Carnaval:

Mega-Sena: sorteio da terça (4) cancelado; próximo sorteio será na quinta-feira (6)

Lotofácil: sorteios da segunda (3) e da terça (4) cancelados; próximo sorteio será na quarta-feira (5)

Quina: sorteios de segunda e terça cancelados; próximo sorteio será na quarta

Dupla-Sena: sorteio de segunda cancelado; próximo sorteio será na quarta

Lotomania: sorteio de segunda cancelado; próximo sorteio será na quarta

Timemania: sorteio de terça cancelado; próximo sorteio será na quinta

Dia de Sorte: sorteio de terça cancelado; próximo sorteio será na quinta

Super Sete: sorteio de segunda cancelado; próximo sorteio será na quarta

Arrecadação da Caixa Loterias em 2024

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, apresentou o balanço de arrecadação das loterias federais. Em evento na quarta-feira (26), a instituição informou que a Caixa Loterias arrecadou cerca de R$ 7,8 bilhões (USD 1.32 bi) no quarto trimestre de 2024, um valor 7,3% maior do que o mesmo período de 2023.

No acumulado de todo o ano passado, os jogos lotéricos renderam R$ 25,9 bilhões (USD 4.4 bi) em vendas de bilhetes, 10,6% melhor do que o ano de 2023. O banco estatal informou ainda que no quarto trimestre de 2024 distribuiu R$ 2,7 bilhões (USD 459 mi) em premiações líquidas aos apostadores.

Considerando todo o ano de 2024, segundo o divulgado pela CEF, foram repassados cerca de R$ 10 bilhões (USD 1.7 bi), equivalente a quase 38,8% das arrecadações, para ao incentivo ao esporte nacional e projetos sociais em áreas como saúde, educação, cultura e seguridade social.

De acordo com a Caixa, entre os fatores que ajudaram a alcançar os bons números de vendas de jogos de azar no final do ano passado, destaca-se o relançamento, em novembro, da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), cuja nova versão é chamada apenas de Instantânea.

