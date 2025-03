Carnaval em São Paulo: SeuBet é patrocinadora oficial do Bloco do Poderoso

Os foliões poderão acompanhar performances de artistas como MC Hariel, MC Livinho e MC Dricka.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas SeuBet anunciou que será patrocinadora oficial do “Bloco do Poderoso”, um dos eventos festivos do Carnaval de São Paulo (SP). A festividade será nesta terça-feira (4), na Avenida Marquês de São Vicente.

O palco montado no local deve receber, durante cerca de cinco horas, apresentações músicas de artistas do Rap e Funk paulistas. A expectativa é de que mais de 2 milhões de pessoas estejam presentes para os shows.

Os foliões poderão acompanhar performances de artistas como MC Hariel, MC Livinho, MC IG, MC PH, MC Davi, MC Marks, MC Dricka, entre outros.

O Bloco do Poderoso, de acordo com os organizadores, tem o objetivo de celebrar a cultura urbana e a diversidade musical dos paulistanos.

“O Carnaval é um dos momentos mais autênticos da cultura brasileira, e queremos estar onde isso acontece. Nossa identidade é sempre celebrar o que nos move – seja no esporte, na música ou na festa, somos a bet da comunidade. Estar nesse bloco é mais uma forma de nos conectarmos com o público de maneira genuína”, comentou Fabrício Nunez, head de Marketing do SeuBet.

SeuBet anuncia patrocínio ao atleta brasileiro Bernardo Andrade

O pickleball é um esporte que usa uma raquete para lançar uma bola oca de plástico e perfurada por cima de uma rede. Esse esporte foi criado nos Estados Unidos e está aos poucos conquistando espaço no Brasil, inclusive um dos expoentes nacionais da prática é o atleta Bernardo Andrade.

A casa de apostas SeuBet anuncia que é a nova patrocinadora de Andrade. Para a empresa, o atleta, que lidera o ranking nacional, ajuda a difundir a modalidade esportiva no país.

