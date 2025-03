CPI das Bets: presidente do colegiado defende que a comissão deve ser prorrogada

A comissão tem o prazo de até 30 de abril para encerrar as atividades.

Brasília.- Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets devem voltar após o Carnaval. O colegiado investiga a influência dos jogos online no orçamento das famílias brasileiras e o suposto envolvimento dessas empresas com atividades criminosas. A data final para encerrar a CPI é 30 de abril, mas segundo o presidente da comissão, o senador Dr. Hiran (PP-RR), esse prazo deveria ser estendido.

De acordo com a repórter Janaína Araújo da Rádio Senado, Dr. Hiran avalia que ainda há muito trabalho a ser feito pela comissão. A CPI começou no mês de novembro do ano passado.

“A gente precisa fazer algumas diligências pra ver como é que funcionam esses países que sediam essas plataformas, ver como é que esses países controlam isso, se há algum controle disso, enfim… e fazer diligências aqui no Brasil também. Muito trabalho! Eu acho que isso vai demorar um pouco mais, mas eu espero que a gente, ao final, apresente um trabalho que seja digno”, disse Hiran à Rádio Senado.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, afirmou que há pressão pelo fim das investigações. A parlamentar também criticou a perda de arrecadação de impostos das casas de apostas.

“Deixamos de arrecadar, no mínimo, em cada ano de funcionamento dessas bets cerca de R$ 15 bilhões (USD 2,55 bi) que poderíamos investir no SUS (Sistema Único de Saúde) para cuidar dessas pessoas que estão viciadas. É um vício. O crime organizado se beneficia disso”, declarou Thronicke.

Desde o início dos trabalhos da CPI das Bets, foram feitas seis reuniões, sendo quatro para depoimentos.

Relatora da CPI vai propor projeto de lei para ampliar a atuação da Anatel

A senadora Soraya Thronicke, relatora da CPI das Bets, revelou que vai apresentar um projeto de lei elaborado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que propõe mudanças no Marco Civil da Internet. A iniciativa busca atribuir responsabilidades a provedores de conexão e agentes de serviços habilitadores da conectividade, integrando as propostas finais da comissão.

Segundo reportagem do Jota, o projeto da Anatel define como “agentes responsáveis pelos serviços habilitadores da conectividade” as empresas que oferecem serviços como resolução de nomes de domínio (DNS), gestão de pontos de troca de tráfego, redes de entrega de conteúdo (CDNs) e provimento de serviços em nuvem. A proposta também inclui outras infraestruturas que viabilizam o acesso à internet.

