Pragmatic Play será patrocinadora e expositora no SAGSE LatAm e SAGSE Acquisition em Buenos Aires

Empresa reforça presença na América Latina como patrocinadora platinum do evento.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedoras de conteúdo para a indústria de iGaming, será patrocinadora e expositora no evento SAGSE LatAm e SAGSE Acquisition, que acontecerá este mês em Buenos Aires. Esta será a quarta participação da empresa em conferências na América Latina este ano.

O evento, que acontecerá nos dias 19 e 20 de março, reunirá profissionais do setor de iGaming no Hilton Hotel de Buenos Aires para a 33ª edição desta exposição.

O SAGSE LatAm oferecerá uma oportunidade para fornecedores, operadores e especialistas da indústria se conectarem presencialmente com os principais players da região, apresentando painéis e palestras sobre as mais recentes tendências de mercado e oportunidades de negócios.

O evento também sediará o SAGSE Acquisition Summit, uma conferência anual voltada para networking e treinamento, com o objetivo de fortalecer as relações entre afiliados, influenciadores e operadores do setor.

A principal fornecedora de jogos estará presente nos estandes 166 e 130, onde apresentará seu portfólio diversificado em uma nova exposição sob o conceito Experiências além do Olimpo.

Além disso, a Pragmatic Play será patrocinadora platinum do evento, reforçando a importância dessas exposições para a indústria e o papel essencial que desempenha no setor.

Victor Arias, Vice-Presidente LATAM da ARRISE, que impulsiona a Pragmatic Play, comentou:

“O SAGSE LatAm é um evento fundamental no calendário de iGaming, e a Pragmatic Play está entusiasmada em participar mais uma vez, tanto como expositora quanto como patrocinadora platinum”.

“A América Latina continua a ser um mercado crucial para a Pragmatic Play, e eventos como este permitem fortalecer relações, apresentar nosso portfólio diversificado e interagir com líderes da indústria. Estamos ansiosos para conectar-nos com parceiros e impulsionar ainda mais a inovação na região”, acrescentou.

Atualmente, a Pragmatic Play lança até oito novos títulos de Slot por mês, além de oferecer jogos de Cassino ao Vivo e Bingo como parte de seu portfólio multiproduto, disponível por meio de uma única API.