Quais tendências determinam o iGaming no Brasil em 2025? Insights do relatório da SOFTSWISS

Estudo analisa detalhadamente mais de 15 grandes tendências classificadas em grupos.

Comunicado de imprensa.- Quais tecnologias estão redefinindo o futuro do iGaming? Quais modelos de negócio garantirão o crescimento das empresas? A SOFTSWISS, uma empresa líder em tecnologia com mais de 15 anos de experiência no setor de iGaming, compartilha o tão aguardado Relatório de Tendências do iGaming para 2025.

A nova edição analisa detalhadamente mais de 15 grandes tendências classificadas em grupos específicos: tecnologia, regulamentação, marketing e desenvolvimento de negócios. O relatório pode ser baixado gratuitamente pelo site da SOFTSWISS.

Tecnologia: Convergência de IA e Cibersegurança

A Inteligência Artificial e a Cibersegurança continuam entre as principais tendências tecnológicas de 2025. De acordo com a pesquisa da SOFTSWISS, os participantes do iGaming avaliam a importância da IA e do aprendizado de máquina em 8,2 de 10. Em 2025, a IA será crucial para personalização, detecção de problemas com jogos e até mesmo automação de tomada de decisões.

Segundo a pesquisa da Splunk, 36% dos profissionais de cibersegurança consideram os ataques impulsionados por IA como uma das maiores ameaças. Embora o medo da IA surja muitas vezes de suas possibilidades inexploradas, abordar os riscos atuais também é essencial para nos prepararmos para ameaças futuras. Uma solução pode ser investir em sistemas de detecção de ameaças baseados em IA, que analisam grandes volumes de dados em tempo real, detectam anomalias e previnem possíveis fraudes.

Panorama Regulatório

O cenário regulatório global é marcado por uma fragmentação crescente, com cada região introduzindo exigências de conformidade cada vez mais específicas, abrangendo vários aspectos do desenvolvimento de negócios, desde tributação até proteção ao jogador. Em 2025, a capacidade de uma empresa de se adaptar rapidamente a essas diferenças regionais será crucial para seu sucesso no mercado.

Marketing: Conscientização da Marca como Chave

Em 2025, a conscientização da marca será essencial para o crescimento a longo prazo, promovendo visibilidade e fidelidade dos jogadores. O objetivo é criar uma associação clara com um nome confiável no entretenimento online. Uma identidade de marca forte, confiança e alto engajamento marcarão um marketing de marca eficaz.

Os participantes da pesquisa da SOFTSWISS identificaram os principais canais de marketing para 2025: parcerias com influenciadores, marketing de afiliados, SEO e publicidade paga. Notavelmente, pesquisas no cenário digital mais amplo mostram que o SEO oferece o maior ROI entre as atividades de marketing digital, superando 29%.

Desenvolvimento de Negócios através de Fusões e Aquisições (M&A)

Fusões e aquisições têm sido uma tendência significativa no desenvolvimento de negócios nos últimos anos e continuarão em 2025. Por meio de parcerias estratégicas ou aquisições, operadores podem entrar em novos mercados, adquirir novas tecnologias ou expandir seus portfólios de produtos.

A SOFTSWISS, por exemplo, recorre a esse método para entrar no mercado sul-africano e ampliar seu portfólio com novos produtos. A região parece ser um mercado muito promissor, com o setor de iGaming projetado para alcançar quase 65 milhões de euros até 2028.

Valentina Bagniya, Diretora de Marketing da SOFTSWISS, resume: “Compreender as tendências que moldam o futuro do iGaming é essencial para planejar a estratégia do próximo ano. Como líder e referência no setor, a SOFTSWISS reconhece essas direções emergentes e assume a responsabilidade de oferecer um Relatório de Tendências do iGaming para 2025 que atenda às necessidades de toda a comunidade.”

Preparado com o apoio de mais oito marcas, o Relatório de Tendências do iGaming para 2025 da SOFTSWISS baseia-se em uma pesquisa abrangente da indústria, extensa pesquisa de mídia, dados do maior Agregador de Jogos do mercado e na experiência da SOFTSWISS, construída ao longo de 15 anos e enriquecida por entrevistas anuais com mais de 1.200 marcas.

Os insights foram ainda aprimorados por colaborações com marcas líderes, incluindo SBC, SiGMA, SPRIBE, Oddin.gg, Blask, Boomerang Partners, BGaming e CryptoProcessing, oferecendo uma perspectiva bem fundamentada sobre as tendências do iGaming.