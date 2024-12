Melhor do mundo: Betnacional parabeniza embaixador Vini Jr. pela conquista do FIFA The Best

Vinicius Júnior recebe o prêmio FIFA The Best. (Foto: Reprodução/Instagram/Vini Jr)

Premiação oficial da FIFA laureou o melhor jogador de futebol na temporada 2023-24.

O brasileiro Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo pelo prêmio FIFA The Best 2024 na terça-feira (17). O atleta é embaixador da operadora de apostas esportivas Betnacional e recebeu uma homenagem da empresa que representa.

A companhia de iGaming publicou um vídeo em suas redes sociais parabenizando Vini pela conquista. No vídeo, a empresa reforça o orgulho da parceria com o embaixador e afirma que o atleta brasileiro representa os valores que a marca defende.

“Hoje é dia de celebrar o talento único do nosso embaixador, Vini Jr., eleito o melhor jogador do mundo pelo FIFA The Best 2024! Essa conquista reflete não apenas sua habilidade em campo, mas também sua dedicação, perseverança e paixão pelo futebol — qualidades que inspiram milhões de pessoas ao redor do mundo”, disse João Studart, CEO da Betnacional.

“É uma honra tê-lo como parte da Betnacional, representando o Brasil e seus valores dentro e fora das quatro linhas. Parabéns, Vini, por escrever mais um capítulo inesquecível na história do esporte!”, complementou Studart.

Vini se notabilizou pela qualidade como jogador e também pelo ativismo contra o racismo. O trabalho do brasileiro rendeu a ele o Prêmio Sócrates, em 2023, que é entregue pela revista France Football ao trabalho humanitário promovido por um jogador de futebol.

Dentro de campo, a temporada de 2024 vem sendo vitoriosa para o atleta, tendo conquistado, com o Real Madrid, os títulos de La Liga 2023-24, Super Copa da Espanha, UEFA Champions League 2023-24, Super Copa da UEFA e Copa Intercontinental da FIFA.

