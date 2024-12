Ídolo do Inter: Estrelabet participa de lançamento de estátua do atacante Fernandão

Fernandão gravou seu nome na história do Inter com títulos nos anos 2000. (Foto: Reprodução)

Internacional lança artigo colecionável em homenagem ao título do Mundial de Clubes de 2006.

Rio Grande do Sul.- O Internacional, em parceria com a patrocinadora Estrelabet, lançou uma estátua realista do ídolo do time Fernandão. O artigo de colecionador foi lançado nesta quarta-feira (18) para relembrar o título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA que o Colorado conquistou em 2006.

A estatueta realista de Fernandão reproduz o ex-atacante comemorando um gol com o uniforme branco da época e a braçadeira de capitão. O camisa 9 faleceu em 2014, aos 36 anos, em um acidente aéreo.

O artigo de colecionador pode ser adquirido, pelo preço de R$ 2.006 (USD 325,00), no site da Memorabília do Esporte. O item, de 27 centímetros de altura, foi produzido em uma escala 1/6 em resina e pintada à mão. Foram feitas apenas 500 unidades com cada uma sendo vendida acompanhada de um certificado de autenticidade.

“Fernandão é um dos maiores ídolos da história do Internacional e o legado que ele deixou para o clube é algo que ficará na eternidade. Poder proporcionar essa ação é uma forma de homenageá-lo e de trazer para a memória do torcedor momentos de alegria”, declarou o CMO da EstrelaBet, Renan Cavalcanti.

Lucas Butier, gerente de negócios do clube também falou sobre a iniciativa: “ídolo dentro e fora de campo, Fernandão merece todas as homenagens. Agora, Inter e EstrelaBet se unem para eternizar ainda mais na memória dos torcedores os grandes feitos do eterno capitão. Muito mais do que uma peça decorativa, a estátua tem o objetivo de emocionar os colorados nesta época tão significativa para todos nós”.

Atuando pelo Inter, Fernandão liderou a equipe gaúcha na conquista de quatro estaduais, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes que inspirou a produção da estátua.

Veja também: “Confraria EstrelaBet”: casa de apostas adquire naming rights de espaço dedicado à torcida do Internacional