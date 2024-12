FBM Foundation realiza iniciativas solidárias no Brasil e nas Filipinas durante o fim de ano

Iniciativas no Brasil e nas Filipinas evidenciam o trabalho da FBM Foundation em ações solidárias.

Comunicado de imprensa.- A FBM Foundation promoveu duas iniciativas de solidariedade durante o período de festas, com ações realizadas no Brasil e nas Filipinas no dia 12 de dezembro. As ações, que tiveram como foco a ajuda humanitária e o apoio a comunidades em dificuldades, destacaram o compromisso da fundação em promover a união e a solidariedade.

Ajuda às Vítimas de Ciclones nas Filipinas

Nas Filipinas, a fundação se uniu à PhilWeb Foundation para fornecer assistência às famílias mais afetadas pelos ciclones tropicais que devastaram o país em novembro. A colaboração resultou na distribuição de 1.000 kits de alimentos e roupas, além de itens de higiene pessoal, beneficiando os moradores de Sta. Ana, Cagayan.

Pepe Costa, representante da FBM Foundation nas Filipinas, compartilhou a importância dessa iniciativa: “Desastres testam a força das comunidades, mas também revelam o poder da união e da compaixão. Ao estendermos nossa ajuda às famílias de Sta. Ana, Cagayan, não estamos apenas atendendo às necessidades imediatas, mas também lembrando-as de que não estão sozinhas na reconstrução de suas vidas.”

Campanha de Natal no Brasil

No Brasil, a FBM Foundation se uniu à tradicional campanha de Natal dos Correios, que convida indivíduos e organizações a adotarem cartas ao Papai Noel escritas por crianças de comunidades carentes. Essas cartas contêm os desejos de Natal das crianças e, ao adotá-las, os participantes garantem que esses sonhos se tornem realidade.

Os 64 funcionários da FBM Brasil participaram com entusiasmo, cada um adotando pelo menos uma carta. Para ampliar o impacto, a FBM Foundation replicou o gesto de solidariedade de cada profissional, resultando no cumprimento de 128 cartas, dobrando a alegria e trazendo sorrisos a inúmeras crianças.

Patricia Dawidiuk, analista de RH da FBM Brasil, liderou a campanha localmente e destacou o esforço coletivo: “A magia do Natal está em levar alegria e esperança aos outros. Esta iniciativa foi um verdadeiro trabalho em equipe que mostrou como pequenos atos de bondade podem causar um grande impacto. Ver o entusiasmo de nossos colaboradores e os sorrisos no rosto das crianças fez todo o esforço valer a pena.”

Os presentes foram entregues aos Correios no dia 12 de dezembro, garantindo que chegassem às crianças a tempo do Natal. A iniciativa ressaltou a generosidade e solidariedade dos funcionários da FBM Brasil, destacando o compromisso da FBM Foundation em apoiar causas significativas.

Compromisso Global da FBM Foundation

As iniciativas simultâneas realizadas no Brasil e nas Filipinas destacam o trabalho da FBM Foundation em ações solidárias em diversas regiões. A fundação segue atuando em várias frentes, oferecendo apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade, tanto em momentos de emergência quanto em projetos voltados para o fortalecimento local.

Essas ações evidenciam o papel da colaboração e da solidariedade global, ilustrando como esforços conjuntos podem impactar positivamente a vida das pessoas, especialmente em tempos de adversidade.