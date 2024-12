Play’n GO lança “Jolly Roger Wild Kraken” com aventuras náuticas e recompensas

Novo jogo desafia jogadores a enfrentarem o Kraken em busca de tesouros com multiplicadores de até x100.

Comunicado de imprensa.- Lute contra a fera e reivindique riquezas incalculáveis ​​em Jolly Roger Wild Kraken! A mais recente aventura da Play’n GO leva os jogadores ao fundo do cívil do lendário Kraken, onde riquezas incalculáveis aguardam os corajosos que ousarem desafiar a temível criatura marítima.

O último lançamento da Play’n GO traz de volta o Capitão Red Roger em uma nova aventura náutica. Tendo enfrentado inúmeros perigos em busca de tesouros, Roger agora mira em Kraken Deeps – um arquipélago perigoso envolto em mistério e riquezas. Mas essas águas guardam mais do que ouro; elas são guardadas pelo temível Kraken, um monstro marinho tão astuto quanto colossal. Somente os jogadores mais ousados ​​sobreviverão a essa emocionante batalha pelos despojos das profundezas!

Os jogadores navegarão pela grade de 5 cilindros, descobrindo símbolos em cascata e acionando recursos recompensadores. De vitórias instantâneas de tesouro a Cannon Free Spins e o confronto final em Super Cannon Free Spins, cada giro traz uma chance de atirar no Kraken e desbloquear multiplicadores de até um x100. Com Kraken Wilds mutáveis ​​e balas de canhão flamejantes, a ação nunca para!

Fãs de slots com temática pirata, como Jolly Roger 2 e Sea Hunter, vão se deliciar com esta sequência aventureira. A arte deslumbrante e os recursos envolventes dão vida à lenda pirata, com cada giro mostrando a emoção da exploração marítima. De símbolos náuticos aos tentáculos do Kraken, os visuais e a narrativa do jogo criam uma experiência marítima inesquecível.

O chefe de retenção de jogos da Play’n GO, George Olekszy , disse: “Queríamos capturar a emoção de tirar o fôlego de lutar contra uma fera marinha lendária, e Jolly Roger Wild Kraken oferece isso e muito mais. Os rolos em cascata, os recursos emocionantes e os Kraken Wilds dinâmicos criam uma aventura verdadeiramente envolvente. Mal podemos esperar para que os jogadores zarpem com Red Roger e enfrentem o Kraken para algumas recompensas verdadeiramente épicas.”