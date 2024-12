A torcida decide: Esportes da Sorte promove votação dos melhores jogadores de 2024 dos clubes que patrocina

Atletas de Corinthians, Palmeiras, Náutico, Grêmio, Ceará e Bahia compõem votação que será decidida pelos torcedores

Em parceria com os clubes que patrocina no futebol brasileiro, o Esportes da Sorte criou uma votação para escolher os melhores jogadores da temporada 2024. Torcedores de Corinthians, Grêmio, Bahia, Ceará, Náutico e Palmeiras (somente o time feminino) poderão votar nos atletas de seus respectivos times que mais se destacaram ao longo do ano.

Foram escolhidos três jogadores de cada clube que se destacaram ao longo de 2024, e agora a votação quer saber quem é o preferido da torcida. Para participar, os fãs e entusiastas podem acessar os stories da página do Esportes da Sorte no Instagram e votar em seu jogador favorito entre as opções apresentadas.

As votações começam nesta quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), com os clubes da categoria “Futebol Masculino”, incluindo Corinthians, Grêmio, Bahia, Ceará e Náutico. A eleição para o “Futebol Feminino” acontecerá na quinta-feira (19), também às 15h, com representantes de Corinthians e Palmeiras. Os resultados de ambas as votações serão divulgados na sexta-feira (20). Os vencedores receberão um troféu exclusivo do Esportes da Sorte. Cada votação de clube terá um nome distinto, relacionado ao time em questão.

“Organizar o prêmio de melhores jogadores do ano do Esportes da Sorte é a oportunidade perfeita para fazer com que o torcedor tenha a chance de ajudar a valorizar os craques do seu próprio time. A participação dos torcedores é fundamental neste processo de escolha, o que oferece a oportunidade dos mesmos se sentirem parte dessa iniciativa e ainda engrandece o trabalho feito pelos atletas ao longo do ano”, explica Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

Bahia (masculino): Craque do Esquadrão

Ceará (masculino): Craque do Vozão

Grêmio (masculino): Craque do Imortal

Náutico: (masculino): Craque do Timbu

Corinthians (masculino): Craque do Timão

Corinthians (feminino): Craque das Brabas

Palmeiras (feminino): Craque das Palestrinas