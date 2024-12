Próximo da certificação: Grupo H2 paga outorga para obter a licença de operação no mercado brasileiro de apostas

Grupo H2 também fez o depósito do fundo garantidor, que é outra exigência do governo federal.

Com o pagamento, as plataformas H2bet e SeuBet estão próximas de atuar de forma regulamentada a partir de 1º de janeiro de 2025.

O Grupo H2, que gere as plataformas de apostas esportivas H2bet e SeuBet, anunciou que pagou a outorga de R$ 30 milhões (USD 4,8 milhões) para obter a certificação federal para operar iGaming de forma regulada a partir de 2025. Além disso, também realizou o depósito do fundo garantidor, que também é uma exigência do governo federal.

Com as comprovações dessas etapas, as duas plataformas de apostas esportivas estão próximas de receber a licença do Ministério da Fazenda. O processo regulatório começou no mês de agosto e está perto do final em 2024. A Secretaria de Prêmios e Apostas deve divulgar em breve a lista de todas as empresas que tiveram a documentação aprovada.

Sobre o pagamento da outorga, o CEO do Grupo H2, Ueltom Lima comentou: “É um marco na história do nosso grupo, e não tenho dúvida que também é um marco na história do mercado de jogo brasileiro. Essa reta final do processo regulatório é a coroação definitiva do trabalho das empresas que sempre se dedicaram a boas práticas no mercado, e que têm como pilares o entretenimento, o jogo responsável e a integridade esportiva. Estamos muito perto desse momento tão importante para o país”.

“O H2 é um grupo consolidado no Brasil. Capitaneamos muitas lutas, como a legalização do poker, sempre nos posicionamos de forma enfática pela integridade. Estamos bem representados em termos de qualificação técnica, montamos um time de qualidade em todas as áreas, desde o marketing, passando pelo compliance e institucional, com um corpo diretivo de muito peso no mercado”, acrescentou Lima.

Neste mês de dezembro, a H2bet fechou um acordo com o canal do YouTube CazéTV para anunciar durante as transmissões da Copa Intercontinental da FIFA 2024, competição que era conhecida anteriormente como Mundial de Clubes. As duas empresas repetiram a parceria que foi feita durante a Eurocopa 2024.

Os anúncios da parceria começam no dia 11, com a partida entre Botafogo e Pachuca e seguiu até a final, na quarta-feira (18), em que o Real Madrid sagrou-se campeão no Estádio Nacional de Lusail, no Catar.

Veja também: Mundial de Clubes: H2bet fecha patrocínio para transmissão da competição na CazéTV