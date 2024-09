Lottopar realiza a Semana do Jogo Responsável com palestrantes nacionais e internacionais

As inscrições para o evento são gratuitas, limitadas e devem ser feitas até 4 de outubro.

Paraná.- As Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) realizará de 7 a 11 de outubro a 1ª Semana do Jogo Responsável. O evento contará com palestrantes do Brasil e de outros países, e é aberto ao público maior de 18 anos, incluindo servidores e profissionais do setor. Inscrições gratuitas estão disponíveis no site www.lottopar.pr.gov.br.

A abertura do evento será presencial no Canal da Música, em 7 de outubro, às 13 horas, com vagas limitadas e acesso garantido apenas para inscritos. A inscrição inclui participação no evento, kit de boas-vindas e certificado enviado por e-mail no último dia.

No dia 7 de outubro, o evento contará com palestrantes e mediadores como Regis Dudena e Raiana Falcão (Secretaria de Prêmios e Apostas), Juliana Albuquerque (CONAR), Mauro Holzmann (Club Athletico Paranaense), Marc Sousa (Jovem Pan), Ana Bárbara Costa (AMIG), e os advogados Camila Fernandes Oliveira, Fernando Prigol, Rodrigo Castor de Mattos e Filipe Rodrigues, entre outros.

De 8 a 11 de outubro, às 14 horas, as palestras da 1ª Semana do Jogo Responsável serão transmitidas online no YouTube da Lottopar. Não é necessário se inscrever; basta acessar o canal da Lottopar pelo link.

Entre 8 e 11 de outubro, as palestras online começam com Cristina Swan e Daniel Chan (Ulis), que discutirão como a tecnologia combate fraudes no esporte. No dia 9, Guy Reinenbergh da Polícia da Bélgica falará sobre medidas europeias para um jogo seguro. Diana Fusco (CIBELAE) apresentará ações de jogo responsável na América Latina no dia 10, seguido pelo presidente do Instituto Jogo Legal, Magno José, que abordará o tema com foco no Brasil às 14h30.

No dia 11 de outubro, Fabio Hegenbart Bueno, oficial de Ligação do Brasil na Interpol em Buenos Aires, discutirá a cooperação internacional na promoção da integridade e do jogo responsável em apostas esportivas. A Lottopar encerrará o evento.

O Diretor-Presidente da Lottopar, Daniel Romanowski, afirmou que o evento visa educar sobre práticas de jogo seguro e saudável, além de reduzir os riscos associados ao jogo excessivo.

“Por isso estamos promovendo a 1ª Semana do Jogo Responsável com o intuito de conscientizar o paranaense de que as apostas esportivas e as modalidades lotéricas são uma forma de entretenimento e como eu sempre digo, se for apostar, aposte com responsabilidade e sempre coloque um limite”, destacou.

