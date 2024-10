Porque o Amazonas suspendeu o contrato de patrocínio máster com a Reals Bets

Empresa de apostas não consta na lista de bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda.

Amazonas.- O time do Amazonas, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, suspendeu o contrato com a casa de apostas Reals Bets, patrocinadora máster do clube. A decisão foi anunciada no sábado (12), após o nome da empresa não estar na lista de operadoras autorizadas a atuar no Brasil, divulgada pelo Ministério da Fazenda. O clube também informou que qualquer divulgação relacionada à marca está suspensa até a regularização.

Conforme noticiado pelo ge, a casa de apostas teve seu acesso à plataforma bloqueado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ao tentar acessar o site, os usuários encontram uma mensagem informando que a empresa recebeu do Ministério da Fazenda um prazo adicional para avaliar sua documentação.

Veja também: Mais de 2 mil sites de apostas ilegais começam a ser bloqueados no Brasil

Nota oficial do Amazonas FC

“O Amazonas FC informa que, em conformidade com o artigo 39, VI, da Lei 14.790/2023, bem como do artigo 114, §4 e §5 do Regulamento Geral de Competições (RGC), suspendeu o contrato de patrocínio com a Reals, já que a operadora de apostas esportivas não consta na lista emanada pelo Ministério da Fazenda. Por conta disso, qualquer divulgação de publicidade ou propaganda comercial da marca está suspensa até sua devida regularização.”

CBF proíbe clubes de exibir casa de apostas irregulares nos uniformes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota informando que os clubes brasileiros devem parar de exibir em seus uniformes as marcas das empresas de apostas esportivas que estão irregulares. A determinação, válida para as competições nacionais, começou a valer a partir da última sexta-feira (11).

Segundo o Poder360, a entidade máxima do futebol nacional enviou o comunicado para as federações estaduais e para os presidentes dos clubes. De acordo com a CBF, a instituição afirmou ter implementado um artigo em seu regulamento “que condiciona as propagandas ao cumprimento irrestrito das diretrizes do Ministério da Fazenda“.

Veja também: Ministério da Fazenda divulga nova atualização com as empresas de apostas que podem atuar até o final deste ano

No texto do Regulamento Geral das Competições (RGC) de 2024, está definido que quem descumprir a norma, ao exibir as marcas irregulares nos uniformes, pode receber como punição uma multa de valor a ser definido pela presidência da CBF.