Operadoras autorizadas: Ministério da Fazenda divulga nova atualização com as empresas de apostas que podem atuar até o final deste ano

Agora já são 213 plataformas de iGaming que estão participando do processo de regulação.

Brasília.- A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) divulgou, nesta terça-feira (8), as listas atualizadas com as empresas de apostas de quota fixa autorizadas a operar até o fim do ano. A nova versão inclui 96 empresas e 213 bets no âmbito nacional, além de 18 empresas nas listas estaduais. A versão anterior foi publicada no dia 2 de outubro.

Agora estão presentes na relação nacional, a Hiperbet Brasil, a Stake Brasil e a LBBR Apostas de Quota Fixa LTDA, que possui as plataformas Luck.bet, 1pra1.bet e Startbet.io.

A SPA também atualizou a lista das companhias autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar no território carioca. Já consta na relação a Esportes da Sorte juntamente com a Onabet.

A Esportes Gaming Brasil, que possui a marca Esportes da Sorte, tornou-se a sócia controladora da ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda, responsável pela plataforma Apostou.com, que está credenciada pela Loterj desde novembro de 2023.

Além da autorização estadual, a Esportes da Sorte também pleiteia a adição na lista nacional da SPA. A companhia entrou com um recurso administrativo para que seja deferido o seu pedido de licença. A empresa afirma que “cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias”.

Veja também: Listas atualizadas: Brasil divulga nova relação de empresas de apostas que podem continuar operando até o fim deste ano