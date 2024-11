Entenda porque os jogadores Luiz Henrique e Bruno Henrique terão que depor na CPI do Senado

Os atletas são investigados em suposta participação em manipulação de resultados de apostas.

Brasília.- A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado aprovou, a convocação para depoimento do atacante Luiz Henrique, do Botafogo, e o convite ao atacante Bruno Henrique, do Flamengo. As aprovações ocorreram na terça-feira (12), mas ainda não há data marcada para os comparecimentos.

O jogador Luiz Henrique está sendo investigado por suposta participação em um esquema de manipulação de jogos no Campeonato Espanhol, enquanto ainda jogava pelo Real Bétis. O nome do atleta foi envolvido em numa investigação que começou devido a um notável aumento nas apostas combinadas em dois jogos realizados no mesmo dia, um na Premier League e outro em La Liga, no ano passado.

Veja também: Quando começa e o que propõe a CPI das Bets instalada no Senado

CPI da Manipulação e Apostas no Senado ( Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

As apostas previam que o também brasileiro Lucas Paquetá receberia um cartão amarelo no jogo entre West Ham e Aston Villa, enquanto Luiz Henrique seria advertido com o mesmo cartão no confronto entre Real Betis e Villarreal. Na ocasião, os dois de fato receberam os cartões.

Segundo a Agência Senado, o pedido de convocação de Luiz Henrique baseia-se em uma transferência de R$ 40 mil (USD 8 mil) recebida por ele via PIX, proveniente de familiares de Lucas Paquetá. Como é uma convocação formal, o atacante é obrigado a comparecer para depor.

Já o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é investigado pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de manipulação em um jogo do Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter recebido cartões no jogo entre Flamengo e Santos, em 1º de novembro de 2023, para favorecer apostadores.

No jogo do ano passado em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo com dois cartões e recebeu um cartão amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo perdia por 2 a 1. Ele reclamou de forma desrespeitosa com o árbitro Rafael Klein e foi expulso em seguida.

Veja também: Manipulação de jogos online: senador defende CPI para investigar plataformas de iGaming

A investigação começou com um relatório da IBIA (Associação Internacional de Integridade das Apostas), que também fundamentou a investigação relacionada a Lucas Paquetá. Três empresas detectaram um volume de apostas anormal em cartões que Bruno Henrique poderia receber no jogo contra o Santos. De acordo com a investigação, essas apostas foram realizadas por amigos e familiares do jogador.