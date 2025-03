Triunfo na SiGMA Africa 2025: SOFTSWISS ganha prêmios de Melhor Plataforma e Melhor Campanha de Marketing

Premiação aconteceu na abertura do SiGMA Africa Summit, evento de destaque que celebra as realizações de líderes e inovadores do setor de iGaming africano.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, empresa de tecnologia com mais de 15 anos de experiência em iGaming, conquistou dois prêmios de prestígio no SiGMA Africa Awards. A empresa foi reconhecida como Melhor Plataforma e pela Melhor Campanha de Marketing.

O SiGMA Africa Awards marca a abertura do SiGMA Africa Summit, um evento de destaque que celebra as realizações de líderes e inovadores do setor de iGaming na África. Os prêmios reconhecem contribuições em tecnologia, marketing, operações e engajamento de jogadores, criando um ambiente ideal para networking durante o evento.

Plataforma de Cassino Reconhecida pela Excelência

A Casino Platform da SOFTSWISS, uma solução que impulsiona o sucesso dos operadores há mais de uma década, recebeu o prêmio de Melhor Plataforma para o mercado africano. Conhecida pelas ferramentas avançadas de gestão de jogadores, integração simplificada e recursos robustos de segurança, a plataforma já opera em mais de 250 cassinos online e atende mais de 6 milhões de jogadores em todo o mundo.

“Receber o prêmio de Melhor Plataforma é uma prova do nosso compromisso em oferecer tecnologia de ponta e um serviço excepcional aos operadores,” disse Vitali Matsukevich, Diretor de Operações da SOFTSWISS. “Por mais de 12 anos, nossa plataforma tem ajudado marcas a prosperar em um mercado competitivo, e este reconhecimento reforça sua posição como uma solução de alto nível no setor.”

A SOFTSWISS está ampliando sua presença na região ao adquirir uma participação majoritária na desenvolvedora de software sul-africana Turfsport.

Abordagem Inovadora em Campanhas de Marketing

A SOFTSWISS também levou para casa o prêmio de Melhor Campanha de Marketing com a campanha “Cheers to 15 Years”, uma iniciativa criativa e envolvente para celebrar o 15º aniversário da empresa. A campanha destacou o impacto, as conquistas e as contribuições da SOFTSWISS para a indústria, refletindo seu espírito inovador e suas tecnologias avançadas.

“A campanha ‘Cheers to 15 Years’ foi mais do que uma celebração – foi uma homenagem aos nossos parceiros, clientes e membros da equipe que fazem parte desta jornada incrível,” afirma Valentina Bagniya, Diretora de Marketing da SOFTSWISS. “Receber este prêmio ressalta o impacto da nossa abordagem dinâmica em construir uma marca forte, reconhecível e confiável no setor de iGaming.”

As campanhas da SOFTSWISS são constantemente reconhecidas pela indústria, destacando sua abordagem inovadora e consolidando a empresa como uma líder em marketing no setor de iGaming. “Cheers to 15 Years” é a terceira campanha da SOFTSWISS a ser premiada, sucedendo as campanhas de sucesso “Bringing the Heat” e “Grab Success”.

A equipe premiada da SOFTSWISS estará disponível para receber clientes e parceiros no SiGMA Africa Summit, em Cape Town, no stand 56P.