Por que o depoimento de Lucas Paquetá na CPI das Apostas foi adiado novamente

Depoimento do jogador estava marcado para esta terça-feira (3).

Brasília.- O depoimento de Lucas Paquetá à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que estava marcado para esta terça-feira (3), foi adiado pela segunda vez. O jogador do West Ham e da seleção brasileira ainda não tem nova data para ser ouvido.

Segundo apurou o Estadão, o depoimento de Lucas Paquetá à CPI foi adiado após seus advogados alegarem inviabilidade de participação nesta semana. Embora o motivo não tenha sido confirmado, o West Ham enfrenta o Leicester nesta terça-feira pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, e Paquetá deve jogar.

Lucas Paquetá seria ouvido na CPI em 30 de outubro, mas após dois pedidos de adiamento, a última solicitação foi aceita. A defesa argumentou que o jogador estava focado em preparar sua defesa para a federação inglesa, com entrega prevista para dezembro, antes de uma audiência na FA marcada para março de 2025.

O depoimento de Lucas Paquetá na CPI, marcado para 3 de dezembro, foi retirado da agenda na véspera. No lugar, estão previstos os depoimentos de Gesilea Fonseca Teles, da Anatel, e Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, que realiza pesquisas sobre o mercado de apostas.

Veja também: Presidente da CPI das Apostas defende que Paquetá seja afastado da Seleção Brasileira



Em outubro, Lucas Paquetá divulgou uma nota pública sobre as acusações e a repercussão do caso.

“Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de imprensa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso. Algumas delas são falsas e parecem destinadas a minar minha posição”, diz parte do texto da postagem. “Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência”, finalizou.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) denunciou Lucas Paquetá por má conduta relacionada a apostas em quatro partidas da Premier League na temporada 2022/2023. Segundo o anúncio oficial da FA, Paquetá recebeu cartões amarelos intencionalmente nesses jogos.