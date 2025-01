SA Gaming revela Zona Interativa empolgante na ICE Barcelona 2025

Evento acontece de 20 a 22 de janeiro, no Fira Barcelona Gran Via, Barcelona. Empresa estará no estande Nº 2C38

Comunicado de imprensa.- A SA Gaming, uma das provedoras mais reconhecidas de soluções inovadoras de dealer ao vivo no setor de iGaming, confirmou sua participação na ICE Barcelona 2025. Este ano, a empresa promete um conjunto de atrações que deverão ser o grande destaque do evento.

Zona Interativa: a grande atração do estande

Desenhada para cativar e engajar os visitantes, a Zona Interativa oferecerá uma experiência que combina diversão, emoção e a adrenalina dos jogos. Com elementos interativos e oportunidades para ganhar prêmios incríveis, esta será uma parada obrigatória para todos os presentes na exposição.

Destaques do estande da SA Gaming

Zona Interativa:

Áreas de Teste de Jogos:

Bar:

Zona "Scan & Win":

Em comunicado, a SA Gaming convida todos os participantes da ICE Barcelona 2025 a explorar o estande #2C38, de 20 a 22 de janeiro, na Fira Barcelona Gran Via. De acordo com a empresa, o evento promete ser uma experiência informativa e envolvente, repleta de surpresas para os visitantes.

Sobre a SA Gaming

Com mais de 15 anos de experiência, a SA Gaming é líder em soluções de Live Games, oferecendo entretenimento online premium. Sua linha de jogos inclui Baccarat, Roleta, Blackjack e muito mais, todos desenvolvidos com tecnologia de ponta. A empresa é licenciada e regulamentada pela Curacao Gaming Control Board (GCB), garantindo segurança e qualidade em seus produtos.

Reconhecida globalmente, a SA Gaming acumula prêmios como “Melhor Provedora de Cassino ao Vivo” no SiGMA Asia Awards, “Melhor Solução de Dealer ao Vivo” no Asia Gaming Awards, e “Desenvolvedora do Ano” no SPiCE Awards. Esses reconhecimentos consolidam sua posição como referência na indústria.

