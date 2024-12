Play’n GO lança slot musical em parceria com a banda Mötley Crüe

Jogo faz parte de uma série da desenvolvedora inspirados em grandes nomes da música.

Comunicado de imprensa.- Neste mês de dezembro, a Play’n GO está celebrando o legado de algumas das maiores bandas de rock com uma série de slots inspirados em ícones musicais. A mais recente adição à programação é o Mötley Crüe, lançado nesta sexta-feira (13) , trazendo o espírito do glam metal e a energia inconfundível da banda para o mundo dos jogos de cassino online.

O slot Mötley Crüe oferece uma experiência de jogo centrada na banda, famosa por sua fusão de heavy metal e performances extravagantes. Com recursos como Scatters da banda, que ativam rodadas grátis com multiplicadores, e wilds, que aumentam as chances de ganhos, o jogo proporciona aos jogadores uma imersão nas sonoridades e na estética icônica do grupo.

O recurso Kickstart My Heart permite aos jogadores ativar bônus lucrativos, com símbolos empilhados e rodadas adicionais. A proposta do jogo reflete a natureza rebelde e energética do Mötley Crüe, que atingiu fama mundial nos anos 1980.

O Legado do Mötley Crüe

Formado em 1981, o Mötley Crüe se destacou no cenário do glam metal, sendo reconhecido tanto por sua música quanto pelo estilo de vida de excessos que marcaram sua trajetória. Com álbuns como Shout at the Devil, Girls, Girls, Girls e Dr. Feelgood, a banda conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo e vendeu mais de 100 milhões de discos.

Além das músicas, o Mötley Crüe ficou famoso por suas turnês caóticas e suas performances no palco, estabelecendo-se como um dos maiores nomes do rock. A popularidade do grupo se mantém até hoje, com a cinebiografia The Dirt e uma turnê de despedida recente, levando sua influência a novas gerações.