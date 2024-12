Play’n GO Music anuncia o lançamento do Quantum Rush Visualizer 

Visualizador criado para representar t lançamento de sucesso Quantum Rush e para celebrar um ano de colaboração entre a Play’n GO Music e a MoneyGram Haas F1 Team.

Comunicado de imprensa.- Play’n GO Music, a divisão musical do fornecedor de entretenimento de cassino da Play’n GO, anunciou, nesta segunda-feira (9), o lançamento do seu Quantum Rush Visualizer, após uma colaboração bem-sucedida de 12 meses entre a marca e a MoneyGram Haas F1 Team.

No início deste ano, a Play’n GO Music decidiu explorar como a música pode alimentar o esporte, usando seu patrocínio da MoneyGram Haas F1 Team como inspiração. Para motivar tanto os fãs quanto os membros da equipe, o single de sucesso Quantum Rush foi criado para ser usado como uma faixa de incentivo nos fins de semana de corrida, com o Visualizer servindo como um resumo da colaboração de um ano.

Ao longo do ano, a Play’n GO Music e a MoneyGram Haas F1 Team colaboraram em uma série de iniciativas para conectar a equipe com seus fãs por meio de uma série de listas de reprodução projetadas pelos membros da MoneyGram Haas F1 Team ; Ayao’s Anthems, Hulkenberg’s Hits, Magnussen’s Mix, Haas Tracklist e a lista de reprodução Fan Fueled Favs , escolhida exclusivamente pelos fãs para a equipe de automobilismo.

A Play’n GO se tornou patrocinadora da MoneyGram Haas F1 Team em novembro de 2023 e permaneceu como parceira constante da equipe durante a temporada de 2024.

Ebba Arnred , CMO e cofundadora da Play’n GO, disse: “A colaboração entre a Play’n GO Music e a MoneyGram Haas F1 Team foi uma iniciativa criativa e agradável, apresentando uma nova abordagem para interagir com nosso público. A transição do mundo do cassino online para a indústria musical foi um salto ousado, e a mistura no mundo de alta octanagem do automobilismo provou ser uma virada de jogo. Assistir Ayao, Nico, Kevin e toda a MoneyGram Haas F1 Team criarem suas próprias playlists no início deste ano uniu os mundos dos jogos, da música e do automobilismo de uma forma sem precedentes”, destacou Ebba Arnred.

“O lançamento do Quantum Rush em agosto foi a conquista máxima de um ano incrível, e o Quantum Rush Visualizer adiciona outra camada eletrizante a esta parceria para os fãs aproveitarem. Esta parceria criou novos limites para o que é possível como uma marca de iGaming; já estamos nos preparando para coisas ainda maiores em 2025”, acrescentou.

Ayao Komatsu, chefe de equipe da MoneyGram Haas F1 Team, acrescentou : “Trabalhar com uma marca musical é certamente algo novo para nossa equipe, mas todos nós nos divertimos muito colaborando com a Play’n GO Music este ano. Em um nível pessoal, apreciei a oportunidade de compartilhar meus gostos musicais com nossos fãs, e posso falar por toda a equipe aqui quando digo que eles gostaram da chance de contribuir também. Já estamos ansiosos para voltar aos trilhos em 2025 e continuar nossa parceria com a Play’n GO.”