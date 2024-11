Play’n GO anuncia parceria com a operadora norte-americana Stardust Casino

O conteúdo Play’n GO agora está ao vivo com a marca Stardust, de propriedade da Boyd Interactive, em Nova Jersey e Pensilvânia.

Comunicado de imprensa.- Play’n GO, fornecedora líder mundial de entretenimento de cassino, anunciou hoje uma nova parceria com a operadora dos Stardust Casino, dos Estados Unidos.

O Stardust Casino, de propriedade da Boyd Interactive, agora hospedará conteúdo da Play’n GO em Nova Jersey e Pensilvânia, o que significa que os jogadores do Stardust Casino nesses estados terão acesso a títulos clássicos do Play’n GO, como Piggy Blitz, Fire Joker e Colt Lightning.

A Play’n GO entrou em Nova Jersey em setembro de 2022 e na Pensilvânia no início deste ano, chegando a um total de cinco estados americanos onde está licenciada como fornecedora de jogos.

Magnus Olsson, diretor comercial da Play’n GO, comentou: “É ótimo unir forças com o Stardust Casino em Nova Jersey e na Pensilvânia, dois de nossos mercados mais importantes globalmente, não apenas nos EUA. A marca Stardust Casino remonta a décadas no cenário de jogos dos Estados Unidos, e a introdução de nossos jogos em sua plataforma é uma perspectiva interessante para ambas as empresas”.

“Definimos o padrão da indústria para conteúdo e inovação de jogos. Esta parceria é outro marco significativo em nossa jornada nos EUA, e nosso foco agora se volta para desbloquear todo o potencial desta parceria tanto para o Play’n GO quanto para o Stardust Casino”, complementou Olsson.

Alexander Angelo, diretor de CRM do Stardust Casino, acrescentou: “Estamos igualmente entusiasmados em dar as boas-vindas ao Play’n GO à família Stardust Casino e estamos animados em apresentar aos nossos jogadores na Pensilvânia e Nova Jersey alguns jogos clássicos da Play’n GO. Estamos determinados a oferecer aos nossos jogadores a melhor experiência de jogo de cassino online possível, portanto, adicionar os jogos da Play’n GO ao nosso portfólio de mais de 200 jogos online foi algo óbvio. Estamos ansiosos por muitos anos de sucesso juntos.”

