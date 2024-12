Play’n GO anuncia lançamento de Buildin’ Bucks na rede dos EUA  

Título de sucesso agora disponível para jogadores em Michigan, Nova Jersey, Virgínia Ocidental, Pensilvânia e Connecticut

Comunicado de imprensa.- Play’n GO, provedora de entretenimento de cassino, anunciou nesta segunda-feira (9), o lançamento na rede dos Estados Unidos de seu título de sucesso Buildin’ Bucks.

O Buildin’ Bucks foi lançado em outros mercados da Play’n GO com grande repercussão em setembro deste ano e agora foi licenciado para lançamento em cinco estados dos EUA, finalmente dando aos jogadores americanos acesso ao jogo de caça-níqueis de vídeo com tema de duende, de 5 cilindros, em uma variedade de operadores licenciados nos EUA.

O Play’n GO teve um sucesso arrasador em 2024 nos Estados Unidos, onde agora é licenciado em cinco estados norte-americanos e garantiu diversas parcerias com operadores em todo o país.

Ana Mackney, O chefe da região dos EUA na Play’n GO comentou: “Estamos animados com a perspectiva de lançar o Buildin’ Bucks nos EUA desde sua concepção. Este jogo tem todas as características para atrair jogadores dos EUA, e estamos ansiosos para que ele se junte a nomes como Piggy Blitz, Colt Lightning Firestorm e Reactoonz como um dos nossos porta-estandartes no mercado dos EUA. A Play’n GO teve um ano excepcional de operações nos Estados Unidos em 2024, e este lançamento de rede nos dará um forte final de ano. Já estamos muito otimistas sobre 2025, enquanto continuamos a buscar oportunidades de crescimento em toda a região.”

Play’n GO comemora a premiação do selo ESG-C da Malta Gaming Authority

Na última sexta-feira (6), a Play’n GO recebeu o Selo ESG-C Nível 2 da Autoridade de Jogos de Malta em reconhecimento aos seus esforços e relatórios de atividades ESG.

No início deste ano, o tradicional estúdio de jogos lançou seu Relatório de Sustentabilidade de 2023, delineando seu compromisso com um futuro sustentável, tanto para a indústria de iGaming quanto para o planeta como um todo. O relatório cobriu tudo, desde os compromissos da Play’n GO com “Net Zero ”, práticas de trabalho mais ecológicas e a “Cultura de Pertencimento” da empresa em um mundo Digital First.

A Play’n GO se tornou recentemente a única empresa de iGaming a ser indicada ao Corporate Star Awards de 2024, onde seu Relatório de Sustentabilidade foi reconhecido ao lado de líderes globais como SONY Entertainment e Globo.

Vanessa Arenram , Diretora de CSR na Play’n GO , comentou: “ Estamos felizes em ter nosso compromisso com um mundo sustentável reconhecido dessa forma pela Malta Gaming Authority. Nosso compromisso com a Responsabilidade Social Corporativa vai muito além de meras palavras- isso se reflete em nossas ações, iniciativas e no impacto positivo que buscamos criar, tanto dentro de nossa indústria quanto no mundo todo”, destacou.

“Nosso Relatório de Sustentabilidade de 2023 recebeu feedback muito positivo, tanto interna quanto externamente, e estamos ansiosos para publicar a versão de 2024 no início do ano que vem. Gostaríamos de agradecer à Malta Gaming Authority por este prêmio e prometemos continuar o trabalho por muitos anos”, acrescentou.