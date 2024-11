Play’n GO anuncia lançamento de jogo exclusivo com Hard Rock Bet  

O spin-off do Piggy Blitz, Hard Rock Pork N Roll, estará disponível exclusivamente para o Hard Rock Bet jogadores em Nova Jersey.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, principal provedora de entretenimento de cassino do mundo, anunciou nesta quarta-feira (27) o lançamento de um novo título de jogo disponível exclusivamente para jogadores de cassino online Hard Rock Bet, em Nova Jersey.

Recentemente, a Play’n GO havia comunicado o início da parceria com a Hard Rock Digital para fornecer conteúdo premium para seu cassino online altamente avaliado, o Hard Rock Bet.

A gigante dos jogos, fundada na Suécia, fez parceria com a renomada empresa global de entretenimento para criar Hard Rock Pork N Roll, um spin -off de outro título muito popular da Play’n GO, Piggy Blitz. O jogo é o resultado de muitos meses de colaboração e prevê-se que entretenha o Hard Rock Bet jogadores no mesmo estilo de seu antecessor.

Magnus Olsson, Diretor Comercial da Play’n GO , comentou: “Nossa parceria formal com a Hard Rock Digital ainda está em sua infância relativa, mas muitos meses de trabalho foram investidos tanto na parceria em si quanto no design deste jogo, com a contribuição de ambas as empresas. Estamos entusiasmados com este novo título exclusivo, e é uma prova da inovação e criatividade de nossos designers de jogos para criar um spin – off divertido de um de nossos títulos clássicos. Hard Rock Pork N Roll certamente será um grande sucesso – o nome do jogo por si só o destaca como um clássico instantâneo! Este jogo é evidência da nossa capacidade de criar conteúdo personalizado de alta qualidade para todos os nossos clientes , algo que esperamos fazer mais no futuro.”

Grant Williams, SVP-Casino , Hard Rock Digital acrescentou “ Nossa seção ‘Only at Hard Rock’ continua a crescer com outra experiência exclusiva e personalizada e a adição do Hard Rock Pork N Roll — um título envolvente que entrelaça perfeitamente elementos exclusivos do Hard Rock na jogabilidade. Trabalhar com a Play’n Go nesta criação personalizada definiu o padrão para colaboração futura , e estamos confiantes de que Hard Rock Pork N Roll se tornará rapidamente uma atração principal entre os mais de 2.300 jogos em nosso aplicativo mais bem avaliado.”

Veja também: Play’n GO lança versão natalina de Boat Bonanza com novos recursos