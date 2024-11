Play’n GO lança versão natalina de Boat Bonanza com novos recursos

Um dos destaques do jogo é o símbolo exclusivo do peixe-agulhão, (Imagem: Divulgação)

Jogo apresenta recursos especiais como a função Mega Catch e uma rodada de Giros Grátis.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO apresenta uma nova versão natalina da série Boat Bonanza, intitulada Boat Bonanza Christmas, que leva os jogadores a desbravar águas geladas em busca de prêmios sazonais. Com um visual temático de inverno, o jogo oferece um toque festivo à popular série de slots, incluindo vida marinha enfeitada com bolas de Natal e um peixe-agulhão estilizado para a ocasião.

Neste novo lançamento, os jogadores giram os rolos 5×4 enquanto alinham símbolos sob dois barcos de pesca festivos posicionados no topo dos rolos, que lançam redes para capturar peixes de Prêmio Instantâneo. O jogo apresenta recursos especiais como a Função Mega Catch e uma rodada de Rodadas Grátis, ambos com adaptações festivas. Um dos destaques é o símbolo exclusivo do peixe-agulhão, agora com cores natalinas, que oferece grandes multiplicadores.

Para os fãs da série e de outros slots de temática marítima, como Mega Don Feeding Frenzy e Sea Hunter, Boat Bonanza Christmas traz uma experiência familiar, com uma dose extra de magia natalina. Os visuais acompanham o clima festivo, com rolos cobertos de neve, boias brilhantes e um litoral gelado, proporcionando uma experiência de inverno envolvente para quem busca entretenimento nesta época do ano.

George Olekszy, Chefe de Retenção de Jogos da Play’n GO, comentou: “Queríamos trazer um pouco da alegria de fim de ano para a nossa querida série Boat Bonanza, e Boat Bonanza Christmas faz exatamente isso. É a mesma jogabilidade que nossos jogadores conhecem e adoram, agora com toques festivos para mantê-los envolvidos. Estamos ansiosos para ver os jogadores pescarem grandes prêmios de fim de ano nesta temporada!”

Com essa nova versão, Boat Bonanza Christmas enriquece o portfólio da Play’n GO, oferecendo aos fãs da marca uma oportunidade de desfrutar de momentos alegres enquanto enfrentam as ondas invernais.