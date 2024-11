Paulistão 2025: TNT Sports fecha parceria com a Betnacional para a transmissão do estadual

As partidas das competições serão exibidas nos canais TNT e Space e no streaming Max.

O acordo é válido para o Paulistão masculino, feminino e masculino Sub-20.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Betnacional, pertencente ao Grupo NSX, anunciou que renovou a parceria com a TNT Sports para a transmissão do Campeonato Paulista de Futebol de 2025. A plataforma de iGaming será a patrocinadora master da emissora de TV fechada nas exibições de jogos do Paulistão masculino, feminino e masculino Sub-20.

Essa será a quarta temporada que a casa de apostas vai anunciar nos canais do grupo Warner Bros. Discovery (WBD) Brasil. Para 2025, as partidas do masculino profissional e Sub-20 serão exibidas no canal TNT, já o feminino será transmitido no canal Space. Além disso, a plataforma de streaming Max também transmitirá as partidas do masculino e feminino.

“Nossa quarta temporada com a TNT Sports reforça o compromisso da Betnacional em estar ao lado das maiores competições esportivas do país, proporcionando experiências envolventes e conectando ainda mais os fãs ao esporte. Nosso objetivo é continuar crescendo com o Paulistão, oferecendo aos torcedores momentos de emoção e entretenimento em um ambiente seguro e responsável”, afirma João Stuart, CEO do Grupo NSX.

“A exclusividade da Betnacional no Paulistão 2025 é um reflexo da confiança construída ao longo dos anos e da nossa capacidade de oferecer soluções publicitárias inovadoras, focadas em resultados e em sinergia com o segmento dos nossos anunciantes”, comentou o diretor de Soluções Criativas da WBD Brasil, Eduardo Teixeira.

Somente do Paulistão masculino, o grupo WBD vai exibir 28 partidas, sendo 13 delas exclusivas, incluindo ao menos dois clássicos na primeira fase da competição. A Betnacional será a única patrocinadora do segmento de apostas esportivas. Outras empresas como Bis, Fisk e Shopee também serão anunciantes.

Recentemente, a Betnacional lançou o Portal Jogo Responsável, plataforma que tem como objetivo conscientizar o público sobre práticas seguras no iGaming. A ferramenta oferta informações sobre os limites de depósito na empresa, testes de autoavaliação e ainda oferece suporte especializado para os clientes que consideram que estão exagerando no volume de apostas.

