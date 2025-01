Paulistão 2025: BETesporte assina 11º contrato de patrocínio a competições do futebol brasileiro

A BETesporte assinou ainda para anunciar durante as transmissões do Paulistão na CazéTV. (Imagem: Divulgação/BETesporte)

A empresa de apostas está investindo em dez campeonatos estaduais e na Copa do Nordeste.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas BETesporte anunciou que fechou um contrato para patrocinar o Campeonato Paulista de 2025. O acordo prevê que empresa poderá exibir a marca em diversas partidas da competição organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Esse é 11º acordo de patrocínio assinado pela BETesporte em 2025. A companhia firmou acordos para anunciar em dez campeonatos estaduais: Alagoano, Baiano, Carioca, Catarinense, Cearense, Gaúcho, Mineiro, Paranaense, Paulista e Pernambucano. Além disso, ela também é apoiadora da Copa do Nordeste.

Em relação ao patrocínio com o estadual de São Paulo, a empresa de apostas poderá anunciar em painéis de LED durante os jogos, em placas estáticas ao redor dos gramados e nos backdrops de entrevistas. Além da parceria com a FPF, a companhia de iGaming fechou também uma parceria com o canal do YouTube CazéTV, um dos veículos responsáveis pela transmissão do Paulistão.

O acordo com a CazéTV prevê a presença da BETesporte nos intervalos comerciais, vinhetas durante a programação e outras inserções. A parceria contempla ainda conteúdos para serem publicados nas redes sociais.

“Estamos extremamente entusiasmados com a parceria estabelecida com a FPF. O Paulistão é um dos campeonatos estaduais mais relevantes do futebol brasileiro e nossa presença nas partidas é uma excelente oportunidade para fortalecer a marca, atingindo um público ainda maior. Nosso compromisso vai além do apoio ao esporte nacional, estamos empenhados em promover os valores do Jogo Responsável e garantir a segurança de todos os apostadores”, declarou Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Veja também: Publicidade em oito campeonatos: BETesporte fecha acordos para expor marca em competições de futebol