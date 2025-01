Parceria estratégica: operadora de apostas Betsul fecha acordo com a empresa de pagamentos OKTO

Segundo executivo da OKTO, a empresa pretende lançar produtos focados na empresa de apostas.

A operadora de apostas esportivas Betsul fechou uma parceria com a empresa de soluções em pagamentos OKTO. A companhia financeira atua, entre outras áreas, no mercado de iGaming. Com o acordo, a plataforma de jogos de azar amplia a capacidade de realizar transferências financeiras para os clientes.

“Estamos comprometidos a proporcionar uma experiência cada vez mais segura e eficiente. A tecnologia inovadora da OKTO representa um diferencial para a nossa marca no mercado nacional. Enquanto pioneiros, esse momento chancela mais um passo em nossa trajetória para nos consolidarmos como referência em inovação no setor”, comentou Andréia Oliveira, diretora de operações da Betsul.

“Esta parceria foi desenvolvida com muita atenção a quatro mãos, gerando grandes expectativas em ambas as equipes. Com desempenho notável desde o início, a OKTO já está projetando, para 2025, a introdução de novos produtos para a Betsul, visando aprimorar ainda mais a experiência dos clientes e fortalecer nossa colaboração”, disse Leonardo Chaves, Country Manager Brasil da OKTO.

A Betsul foi criada em 2019 e foi uma das primeiras casa de apostas operando no Brasil a receber o selo RA1000 do Reclame Aqui, que representa um alto índice de resolução de queixas de clientes da marca. Na semana passada, a empresa firmou parceria com a International Betting Integrity Association (IBIA), entidade global focada na integridade das apostas licenciadas. A colaboração busca combater manipulações de resultados e promover transparência e boas práticas nos mercados regulamentados.

No mês de novembro, a plataforma de apostas apresentou a psicóloga Fernandinha Albuquerque como embaixadora. Com experiência em comunicação e empreendedorismo, a especialista em saúde mental recebeu a tarefa de promover o jogo responsável e colaborar na criação de conteúdos que incentivem práticas conscientes no ambiente dos jogos online.

