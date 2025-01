BETBY apresentará solução inovadora de apostas esportivas em turnê pelo Brasil

Empresa participará de dois importantes eventos da indústria na América Latina: SBC Rio e SiGMA Americas.

Comunicado de imprensa.- A BETBY, fornecedora de soluções para apostas esportivas, anunciou sua participação em dois dos mais destacados eventos do setor na América Latina: SBC Rio e SiGMA Americas. Ambos os eventos ocorrerão no Brasil, onde a BETBY apresentará sua avançada solução de apostas esportivas e fortalecerá sua presença na região.

Durante as exposições, que oferecem uma oportunidade de conectar-se com parceiros locais, stakeholders globais e potenciais clientes, a BETBY destacará sua exclusiva tecnologia para sportsbooks e sua ampla gama de produtos. Entre eles, estão o feed proprietário de esports, BETBY Games, e a abrangente suíte de ferramentas de inteligência artificial para apostas esportivas, AI Labs. Um dos recursos mais recentes da BETBY é o feed pioneiro movido por inteligência artificial, que permite criar odds para mercados de entretenimento. Outros lançamentos de produtos são esperados antes dos eventos.

Veja também: BETBY está totalmente operacional no Brasil após alcançar a certificação do GLI

Chris Nikolopoulos, Diretor Comercial da BETBY, comentou: “Os eventos SBC Rio e SiGMA Americas representam duas oportunidades significativas para apresentarmos nossa solução única de sportsbook e nos conectarmos com líderes da indústria em toda a América Latina. O Brasil é uma região-chave para nós e, com desenvolvimentos empolgantes no nosso roadmap, estamos ansiosos para estabelecer parcerias, discutir inovações e explorar novas colaborações.”

“Esses eventos são a plataforma perfeita para a BETBY demonstrar nosso compromisso em oferecer produtos inovadores e de alto desempenho ao mercado. Estamos animados com a energia e as oportunidades de networking que eles proporcionarão”, acrescentou.

No SBC Rio, que será realizado no Rio de Janeiro de 25 a 27 de fevereiro, a equipe da BETBY receberá os visitantes no stand B730. Já no SiGMA Americas, que acontece em São Paulo de 7 a 10 de abril, os especialistas em sportsbooks da empresa estarão no stand G140.