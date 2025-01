Loteria irregular: suspeitos são autuados por explorar jogos sem permissão em cidade do Tocantins

Os sorteios ilegais aconteciam desde 2023 no município de Formoso do Araguaia.

Tocantins.- A Polícia Civil (PC) do Tocantins desarticulou um grupo que promovia sorteios lotéricos irregulares, desde 2023, na cidade de Formoso do Araguaia (TO). Segundo o g1, Um homem, de 54 anos, e uma mulher, de 24 anos, foram autuados por suspeita de serem os responsáveis pela loteria ilegal.

De acordo com a polícia, chegou-se aos suspeitos após denúncias de moradores que contaram que eram realizados jogos chamados “Tente e Ganhe” e “Girada da Sorte”, mas que os prêmios nunca eram entregues aos apostadores. Os denunciantes afirmaram que as bonificações sempre saíam para pessoas próximas aos organizadores da loteria.

Segundo o g1, os suspeitos não têm autorização para funcionar junto à Caixa Econômica Federal. Os envolvidos usavam CNPJs de empresas de outras áreas econômicas. O portal de notícias não conseguiu contato com a defesa.

“Os jogos não possuíam nenhum tipo de fiscalização. Muitos moradores que adquiriram os bilhetes comunicavam à delegacia que os jogos sempre possuíam os mesmos ganhadores, o que gerou uma suspeita de que os sorteios poderiam estar sendo manipulados a fim de favorecer sempre as mesmas pessoas”, disse a delegada Thuanny Falcão.

De acordo com a PC, as investigações seguirão, com o objetivo de apurar se existem mais pessoas envolvidas na loteria ilegal.

