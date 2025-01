Banestes Loteria: Governo do Espírito Santo regulamenta loteria estadual

Serviço será operado pela Banestes Loteria S.A., uma subsidiária do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) ( Imagem: Reprodução- Governo do ES)

Decreto que define regras da Loteria capixaba foi publicado nesta segunda-feira (27).

Espírito Santo.- O Governo do Espírito Santo publicou, nesta segunda-feira (27), o decreto que regulamenta o serviço público de loteria no estado. Assinado pelo governador Renato Casagrande, a medida define as regras para a operação das loterias e destina os lucros a programas nas áreas de cultura, esportes, assistência social, lazer e turismo.

O serviço público de loteria será exclusivamente operado pela Banestes Loteria S.A., uma subsidiária do Banco do Estado do Espírito Santo. A operação pode envolver empresas privadas, mas o Banestes terá o controle acionário majoritário.

O decreto autoriza a exploração de seis modalidades de loterias, incluindo passiva, prognósticos numéricos, específico, esportivo, instantânea e aposta de quota fixa, com possibilidade de comercialização tanto física quanto virtual.

Os produtos lotéricos devem seguir critérios rigorosos, com regras claras no site da Banestes Loteria, garantir a integridade das apostas e implementar controle contra a ludopatia, doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Prêmios não reclamados em até 90 dias serão revertidos para o estado e destinados às áreas previstas no decreto.

O decreto também estipula que 11,5% do lucro líquido da Banestes Loteria seja destinado ao estado, sendo dividido igualmente entre as seguintes secretarias: Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), Secretaria de Esportes e Lazer (SESPORT), Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) e Secretaria de Turismo (SETUR).

