Parceria de conteúdo: jogos de esportes virtuais da Pragmatic Play serão ofertados na Chapinbet

O novo contrato é uma ampliação da parceria entre as empresas.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, firmou um acordo para ofertar o seu portfólio de esportes virtuais na plataforma da Chapinbet, melhorando a parceria já bem-sucedida entre a operadora líder da América Latina e o provedor premiado.

A vertical de Esportes Virtuais, inicialmente parte de um acordo de parceria abrangente, agora está disponível no site da Chapinbet, dando aos seus clientes acesso total à extensa gama de produtos da Pragmatic Play.

Os jogadores podem aproveitar a oferta de esportes virtuais de última geração do provedor, incluindo o envolvente Force 1 e Penalty Shootout, proporcionando entretenimento com gráficos ultrarrealistas e oportunidades de apostas emocionantes.

O lançamento amplia a colaboração existente entre a Pragmatic Play e a Chapinbet, que já inclui o premiado conteúdo de caça-níqueis e cassino ao vivo do fornecedor.

Ao apresentar os Esportes Virtuais, a Chapinbet reafirma seu compromisso em oferecer uma experiência de jogo diversificada e envolvente aos jogadores de toda a América Latina.

Victor Arias, vice-presidente de operações latino-americanas da ARRISE Powering Pragmatic Play, disse: “A parceria da Pragmatic Play com a Chapinbet, que agora lança esportes virtuais, marca outro marco emocionante em seu relacionamento frutífero. O lançamento destaca a versatilidade e a qualidade do portfólio multiprodutos do provedor, garantindo que ele forneça ainda mais valor e entretenimento aos jogadores da Chapinbet na América Latina.”

Osmany Espinosa, gerente de marca da Chapinbet na Guatemala, acrescentou: “A adição dos esportes virtuais da Pragmatic Play à nossa plataforma é um passo fantástico em nossa missão de oferecer a melhor experiência de jogo da categoria. Este novo conteúdo melhora a nossa oferta e fortalece a nossa reputação como operadora líder na região.”

A Pragmatic Play produz atualmente até oito novos jogos do tipo slot por mês, ao mesmo tempo que oferece jogos de cassino ao vivo e bingo como parte de seu extenso portfólio, disponíveis através de uma única API.

