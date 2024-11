Pragmatic Play surpreende no SBC Summit Latinoamérica com sua experiência candy

A empresa criou um estande inspirado em doces, inspirado em seus jogos “Sweet Bonanza” e “Sweet Bonanza Candyland”.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play se destacou no SBC Summit Latinoamérica, realizado no Seminole Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, com uma experiência vibrante e cheia de cor.

Desta vez, a Pragmatic Play deu vida a um cenário candy inspirado nos favoritos Sweet Bonanza™ e Sweet Bonanza Candyland™. A ambientação, repleta de detalhes visuais e surpresas temáticas, foi bem recebida em exibições anteriores e, mais uma vez, captou a atenção dos visitantes, reafirmando sua popularidade em toda a região.

A sexta edição da Pragmatic Play Experience do ano criou uma atmosfera envolvente e animada, onde a presença de elementos únicos destacou o compromisso da empresa com a inovação e qualidade, algo constante ao longo de 2024. Atividades especiais, áreas interativas e a energia da equipe tornaram esta uma ocasião memorável.

A feira foi o cenário ideal para a concretização de parcerias e incentivou o intercâmbio de ideias, especialmente durante a programação de conferências, onde Víctor Arias liderou um painel sobre aquisição de tráfego na região.

Veja também: Pragmatic Play lança título de cassino ao vivo localizado Mega Roullete – Brasileira

Víctor Arias, vice-presidente de Operações da América Latina na ARRISE powering Pragmatic Play, expressou: “O SBC Summit Latinoamérica foi um ambiente único para fortalecer laços e explorar novas oportunidades de negócio. Temos orgulho em saber que a Pragmatic Play é reconhecida na região e que seu estande representa uma parada obrigatória para parceiros e empresários do setor, em busca de produtos e experiências de qualidade.”

Após uma apresentação bem-sucedida, a Pragmatic Play já se prepara para seu próximo destino, o GAT Caribe Cancún, onde promete proporcionar uma experiência impactante, marcando mais um capítulo em sua trajetória.

Veja também: Um novo nível de presença de marca: análise da Pragmatic Play sobre os ambientes dedicados

Pragmatic Play atualmente produz até oito novos jogos de slots online por mês, além de fornecer jogos de Cassino ao Vivo e Bingo como parte de seu portfólio multiproduto, disponível através de uma única API.

18+ | O jogo é diversão, jogue com responsabilidade.